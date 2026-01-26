Obavijesti

Galerija

Komentari 3
FATALNA DAMA

FOTO Aurah mami uzdahe gdje god se pojavi, a Španjolac je zbog nje žestoko napao PSG

Veza Jesea Rodrigueza i Aurah Ruiz bila je turbulentna od samih početaka, ali sada ipak žive u skladu. Ona često na društvenim mrežama objavljuje zajedničke slike
FOTO Aurah mami uzdahe gdje god se pojavi, a Španjolac je zbog nje žestoko napao PSG
Aurah Ruiz, rođena 1989. na Kanarskim otocima, izgradila je impresivnu karijeru u svijetu španjolskog showbusinessa. S više od 650 tisuća pratitelja na Instagramu, postala je prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u nizu popularnih reality showova poput "Gran Hermano VIP" (Big Brother) i "Supervivientes" (Survivor). | Foto: Instagram
1/59
Aurah Ruiz, rođena 1989. na Kanarskim otocima, izgradila je impresivnu karijeru u svijetu španjolskog showbusinessa. S više od 650 tisuća pratitelja na Instagramu, postala je prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u nizu popularnih reality showova poput "Gran Hermano VIP" (Big Brother) i "Supervivientes" (Survivor). | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026