FOTO Aurah mami uzdahe gdje god se pojavi, a Španjolac je zbog nje žestoko napao PSG

​- Nisam nikoga pregazila. To je laž i vrlo je ozbiljno. Znam da se među nama dogodilo mnogo stvari na koje nismo ponosni, ali volimo se i nikad ga ne bih pokušala pregaziti. Kako bih mogla nauditi ocu svog djeteta? Jesmo li svi poludjeli? - poručila je tada. | Foto: Instagram