FOTO Aurah mami uzdahe gdje god se pojavi, a Španjolac je zbog nje žestoko napao PSG

Veza Jesea Rodrigueza i Aurah Ruiz bila je turbulentna od samih početaka, ali sada ipak žive u skladu. Ona često na društvenim mrežama objavljuje zajedničke slike
Aurah Ruiz, rođena 1989. na Kanarskim otocima, izgradila je impresivnu karijeru u svijetu španjolskog showbusinessa. S više od 650 tisuća pratitelja na Instagramu, postala je prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u nizu popularnih reality showova poput "Gran Hermano VIP" (Big Brother) i "Supervivientes" (Survivor).
Veza Jeséa i Aurah od samog je početka bila sve samo ne obična. Ispunili su medijske stupce strašću, dramom, prekidima i pomirenjima.
Jese je u jednom intervjuu progovorio kako se PSG odnosio prema njemu, a dao j ei zanimljivu izjavu.
Reako je kako ga se klub naprasno riješio bez ikakvog razloga, a onda je ispalio kako je upravu PSG-a više zanimala njegova žena nego on.
Za PSG je odigrao 25 utakmica i zabio dva gola te se nije proslavio.
Aurah je 2018. javno prozivala Jeséa za nevjeru i zanemarivanje bolesnog sina, tvrdeći da je ostavljena sama u najtežim trenucima.
Sukob je eskalirao do te mjere da je Jesé tužio Aurah za uznemiravanje. Bizarna sudska saga završila je u prosincu 2020. presudom protiv nje, kojom je osuđena na devet dana dobrotvornog rada. No, u nevjerojatnom preokretu, par je u to vrijeme već obnovio svoju vezu te su iz sudnice izašli držeći se za ruke.
Turbulencije su se nastavile i nakon pomirenja. Krajem 2021. godine pojavila se snimka na kojoj se vidi kako Jesé šepa nakon navodne svađe s Aurah, a lokalni mediji su pisali da ga je pokušala pregaziti automobilom. Ona je bijesno demantirala te navode.
- Nisam nikoga pregazila. To je laž i vrlo je ozbiljno. Znam da se među nama dogodilo mnogo stvari na koje nismo ponosni, ali volimo se i nikad ga ne bih pokušala pregaziti. Kako bih mogla nauditi ocu svog djeteta? Jesmo li svi poludjeli? - poručila je tada.
Par se vjenčao u ljeto 2022. godine na raskošnoj ceremoniji na Gran Canariji. Njihov sin Nyan, čija je borba s rijetkom bolesti ujedinila roditelje nakon svih sukoba, bio je u središtu slavlja. Iako njihov zajednički život i dalje privlači veliku pažnju, čini se da su napokon pronašli stabilnost. Aurah je postala ključna figura u Jeséovom životu, prateći ga u njegovim kasnijim nogometnim angažmanima.
