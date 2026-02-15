FOTO Australska tenisačica se sa 25 godina odlučila umiroviti: 'Tenis je poput toksičnog dečka'

Australska tenisačica Destanee Aiava (25) šokirala je objavom na društvenim mrežama i objavila je da se povlači iz profesionalnog tenisa
Australska tenisačica samoanskih korijena Destanee Aiava (25) godinama je slovila za veliki talent i predvodnicu nove generacije, no njezinu karijeru obilježila je borba s mentalnim zdravljem
Nakon što je ispisala povijest kao prva igračica rođena u 21. stoljeću koja je zaigrala u glavnom ždrijebu Grand Slama, nedavno je šokirala sportski svijet najavom umirovljenja i brutalno iskrenom kritikom teniske kulture
U emotivnoj i oštroj poruci, tenis je opisala kao svog "toksičnog dečka" te uputila teške optužbe na račun sporta koji je, kako tvrdi, izvana glamurozan, a iznutra prepun problema
Aiava je na društvenim mrežama objavila da će joj 2026 sezona biti posljednja sezona u profesionalnom tenisu.
- Želim reći jedno ogromno j*** se svima u teniskoj zajednici zbog kojih sam se ikada osjećala manje vrijednom", napisala je
- I j*** se sportu koji se skriva iza takozvane klase i džentlmenskih vrijednosti. Iza bijele odjeće i tradicije stoji kultura koja je rasistička, mizogina, homofobna i neprijateljska prema svakome tko se ne uklapa u kalup - dodala je
Destanee Aiava rođena je 10. svibnja 2000. godine u Melbourneu u sportskoj obitelji. Njezina majka Rosie, rođena u Američkoj Samoi, bila je profesionalna ragbijašica, a otac Mark bio je dizač utega i trener mješovitih borilačkih vještina
Upravo je majka bila njezin prvi trener, usmjerivši je prema tenisu nakon što se petogodišnja Destanee zaljubila u sport gledajući Serenu Williams na televiziji
U tenisku povijest upisala se 2017. godine, kada je kao 16-godišnjakinja izborila nastup na Australian Openu i postala prva tenisačica rođena 2000-ih koja je zaigrala u glavnom turniru nekog Grand Slama. Iste godine dosegla je i svoj najbolji ranking karijere, 147. mjesto na WTA ljestvici
Među zapaženijim rezultatima ističe se pobjeda nad tada desetom igračicom svijeta Arinom Sabalenkom 2019. godine, a prvu pobjedu na Grand Slamu ostvarila je tek 2025. na Australian Openu protiv Belgijke Greet Minnen
Godine 2017. započela je vezu s kolegom tenisačem Coreyjem Gaalom, koji joj je postao najveća podrška. Par se vjenčao u prosincu 2024., a Gaal je preuzeo i ulogu njezinog trenera na turnirima
