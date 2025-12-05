FOTO Austrijanci su frapirani zbog ove nove reprezentativke

Anastasia Potapova jedna je od najljepših tenisačica na WTA Touru, a svijet je iznenadila promjenom državljanstva. Naime, od 2026. nastupat će za Austriju, a ne za Rusiju, odakle potječe
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Potapova već neko vrijeme živi u Beču, a vijest o promjeni državljanstva objavila je na Instagramu
| Foto: Instagram
Bivša je juniorska prva tenisačica svijeta, a 2016. je osvojila juniorski Wimbledon
| Foto: Instagram
Profesionalka je od 2017., a godine 2023. probila se među 30 najboljih tenisačica
| Foto: Instagram
U fokus javnosti dospjela je i kontroverzama van teniskih terena. Krajem 2022. započela je vezu s kazahstanskim tenisačem Aleksandrom Ševčenkom, za kojeg se udala u prosincu 2023., no par se razveo u jesen 2024., nakon manje od godinu dana braka
| Foto: Instagram
Sada je u vezi s nizozemskim tenisačem Tallonom Griekspoorom i smatrana je jednom od najljepših tenisačica na svijetu
| Foto: Instagram
Potapova je na 51. mjestu WTA ljestvice i najbolje je plasirana tenisačica koja nastupa pod austrijskom zastavom
| Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati 270.000 ljudi, a nerijetko na mrežama dijeli i golišave fotografije
| Foto: Instagram
