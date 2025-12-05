Obavijesti

Galerija

Komentari 8
ANASTASIA POTAPOVA

FOTO Austrijanci su frapirani zbog ove nove reprezentativke

Anastasia Potapova jedna je od najljepših tenisačica na WTA Touru, a svijet je iznenadila promjenom državljanstva. Naime, od 2026. nastupat će za Austriju, a ne za Rusiju, odakle potječe
FOTO Austrijanci su frapirani zbog ove nove reprezentativke
Anastasia Potapova jedna je od najljepših tenisačica na WTA Touru, a svijet je iznenadila promjenom državljanstva. Naime, od 2026. nastupat će za Austriju, a ne za Rusiju, odakle potječe | Foto: Instagram
1/75
Anastasia Potapova jedna je od najljepših tenisačica na WTA Touru, a svijet je iznenadila promjenom državljanstva. Naime, od 2026. nastupat će za Austriju, a ne za Rusiju, odakle potječe | Foto: Instagram
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025