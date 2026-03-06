FOTO Austrijanci su Hrvaticu prozvali atletskom princezom. Sad je rekla sudbonosno 'da'

Ivona Dadić rođena je 29. prosinca 1993. Natječe se u sedmoboju, odnosno petoboju u dorani i to pod austrijskom zastavom. Sada se udala za Darija Glavaša, osnivača tvrtke Glavas Management
Ivona je rođena u Welsu u Austriji, ali njezini roditelji Nino i Danica su Hrvati iz Bugojna u Bosni i Hercegovini.
Godine 2008. dogodila joj se velika osobna tragedija. Naime, njezin brat Ivan smrtno je stradao u prometnoj nesreći, a u čast za brata Ivona na lijevoj ruci nosi tetovažu križa s njegovim imenom. Također, ispod dresa nosi i njegovu sliku
Počela je s natjecanjima u mlađim kategorijama, sudjelujući na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru 2010. (6. mjesto u skoku u dalj) i Europskom juniorskom prvenstvu u Tallinnu 2011. (10. mjesto u sedmoboju).
Prijelomni trenutak dogodio se 2012. Sa samo 18 godina, na prestižnom mitingu u Götzisu, Ivona je osvojila 5959 bodova u sedmoboju, srušivši time austrijski nacionalni rekord koji je još od 1985. držala Sigrid Kirchmann. Taj rezultat donio joj je Olimpijske igre u Londonu 2012. čime je postala prva Austrijanka u povijesti koja je nastupila u olimpijskom sedmoboju. U Londonu je zauzela 25. mjesto s 5935 bodova, ostvarivši pritom tri osobna rekorda (skok u dalj, bacanje koplja, 800 m).
Iako se natječe pod zastavom Austrije, Ivona Dadić nikada nije skrivala svoje hrvatske korijene i ljubav prema domovini svojih roditelja. U intervjuima često ističe kako kod kuće govori hrvatski jezik i da "u njoj teče hrvatska krv". Svoje uspjehe smatra i uspjesima Hrvatske.
Njezina povezanost s Hrvatskom prepoznata je i kroz nagradu "Večernjakova domovnica", koju dodjeljuje Večernji list najuspješnijim Hrvatima u iseljeništvu, a Ivona ju je osvojila u kategoriji najbolje sportašice. Austrijski mediji prozvali su je svojom "atletskom princezom", diveći se ne samo njezinim rezultatima već i karizmi.
