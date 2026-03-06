Obavijesti

Galerija

Komentari 1
UDALA SE LIJEPA IVONA

FOTO Austrijanci su Hrvaticu prozvali atletskom princezom. Sad je rekla sudbonosno 'da'

Ivona Dadić rođena je 29. prosinca 1993. Natječe se u sedmoboju, odnosno petoboju u dorani i to pod austrijskom zastavom. Sada se udala za Darija Glavaša, osnivača tvrtke Glavas Management
FOTO Austrijanci su Hrvaticu prozvali atletskom princezom. Sad je rekla sudbonosno 'da'
Ivona Dadić rođena je 29. prosinca 1993. Natječe se u sedmoboju, odnosno petoboju u dorani i to pod austrijskom zastavom. Sada se udala za Darija Glavaša, osnivača tvrtke Glavas Management | Foto: Instagram/dujlo.photography
1/81
Ivona Dadić rođena je 29. prosinca 1993. Natječe se u sedmoboju, odnosno petoboju u dorani i to pod austrijskom zastavom. Sada se udala za Darija Glavaša, osnivača tvrtke Glavas Management | Foto: Instagram/dujlo.photography
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026