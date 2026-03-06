FOTO Austrijanci su Hrvaticu prozvali atletskom princezom. Sad je rekla sudbonosno 'da'

Prijelomni trenutak dogodio se 2012. Sa samo 18 godina, na prestižnom mitingu u Götzisu, Ivona je osvojila 5959 bodova u sedmoboju, srušivši time austrijski nacionalni rekord koji je još od 1985. držala Sigrid Kirchmann. Taj rezultat donio joj je Olimpijske igre u Londonu 2012. čime je postala prva Austrijanka u povijesti koja je nastupila u olimpijskom sedmoboju. U Londonu je zauzela 25. mjesto s 5935 bodova, ostvarivši pritom tri osobna rekorda (skok u dalj, bacanje koplja, 800 m). | Foto: Instagram