FOTO Belinho u Kustošiji pored seniora: Bivši talent Dinama proveo prvi dan u novom klubu
Kako smo ranije pisali na 24sata, predstavnici Belinha nisu se složili s ugovorom koji je Dinamo ponudio, a nisu zadovoljni ni načinom na koji se razvijao u Dinamu. Zbog toga je okrenuo novi list i pridružio se hrvatskom trećeligašu
Donedavni talentirani kadet Dinama, Belinho (16), proveo je prvi dan u novom klubu. Brazilski tinejdžer je, podsjetimo, napustio Dinamo u potrazi za prvim minutama u seniorskom nogometu. | Foto: SportNews.hr