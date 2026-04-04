FOTO Bila je nadarena plivačica, a sada se skida za časopis. Ima savršene tjelesne proporcije

Bila je velika nada plivanja, a onda se skinula za popularni časopis Maxim i postala jedna od najpoznatijih ruskih influencerica. Valeriya Bogačeva plijeni poglede gdje god stigne, a danas se bavi modelingom
Ruskinja Valerija Bogačeva (23) imala je pred sobom obećavajuću sportsku karijeru, no plivačke staze odlučila je zamijeniti bljeskalicama fotoaparata i društvenim mrežama.
Danas je uspješna fitness trenerica, model i influencerica koja je svoju popularnost izgradila na jedinstvenom spoju čelične sportske discipline, atraktivnog izgleda i poslovne snalažljivosti, postavši uzor mnogim ženama diljem svijeta.
Rođena u Kalinjingradu, Valerija je od malih nogu pokazivala izniman talent za plivanje. Stručnjaci su joj u tinejdžerskoj dobi predviđali blistavu budućnost u bazenu i profesionalnu sportsku karijeru, no ona je odlučila krenuti potpuno drugačijim putem. Napustila je sport i posvetila se modelingu, gdje je zahvaljujući svojoj pojavi brzo postigla zapažen uspjeh.
Visoka oko 177 centimetara, svijetlih očiju i kose te gotovo savršenih proporcija (93-62-91), postala je traženo lice u svijetu komercijalnog i fitness modelinga.
Vrhunac njezine manekenske karijere dogodio se 2021. godine, kada je ponijela prestižnu titulu Miss Maxima. Više puta krasila je naslovnicu ruskog izdanja popularnog časopisa za muškarce, za koji je snimila i provokativne nage fotografije, čime je dodatno učvrstila svoj status jedne od najatraktivnijih i najprepoznatljivijih Ruskinja na sceni.
Svoju prepoznatljivost Valerija je pametno iskoristila za izgradnju uspješne karijere u digitalnom svijetu. Postala je jedna od predvodnica novog vala ruskih fitness influencerica koje su globalnu popularnost stekle kombinacijom estetike, discipline i digitalnog marketinga.
Kroz svoje platforme, svojim pratiteljima prodaje vlastite programe treninga i planove prehrane u obliku digitalnih vodiča. Poznata je po promicanju izrazito strogog režima koji uključuje naporne treninge pet do šest puta tjedno i prehranu s visokim udjelom proteina.
