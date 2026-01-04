FOTO Bila je teniska zvijezda, a onda propala. Sad voli kamere

Te je sezone igrala tenis života. Stigla je do polufinala Australian Opena i Roland Garrosa, a zatim i do finala Wimbledona, postavši prva Kanađanka u povijesti kojoj je to uspjelo. Skočila je na peto mjesto svjetske ljestvice, a "Genie Army", njezina vjerna vojska navijača, pratila ju je posvuda. Stilom igre, udaranja loptice rano, ravno i snažno s osnovne linije, dominirala je terenima. Činilo se da je rođena nova superzvijezda. | Foto: Instagram