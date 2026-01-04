Obavijesti

NEOČEKIVANI PAD

FOTO Bila je teniska zvijezda, a onda propala. Sad voli kamere

Genie Bouchard, nekad teniska senzacija, umirovila se u 32. godini. Bila je finalistica Wimbledona i peta na svijetu, ali jedan pad u svlačionici i fokus na društvene mreže uništio je obećavajuću karijeru
Bila je 2014. godina. Dvadesetogodišnja Kanađanka zlatne kose, Eugenie "Genie" Bouchard, stajala je na središnjem terenu Wimbledona. | Foto: Instagram
