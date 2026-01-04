FOTO Bila je teniska zvijezda, a onda propala. Sad voli kamere

Genie Bouchard, nekad teniska senzacija, umirovila se u 32. godini. Bila je finalistica Wimbledona i peta na svijetu, ali jedan pad u svlačionici i fokus na društvene mreže uništio je obećavajuću karijeru
Bila je 2014. godina. Dvadesetogodišnja Kanađanka zlatne kose, Eugenie "Genie" Bouchard, stajala je na središnjem terenu Wimbledona.
Bila je spremna za finale najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. Agresivnom igrom, samopouzdanjem i šarmom osvojila je svijet.
Mediji su je proglasili nasljednicom Marije Šarapove, a sponzori su se otimali za njezin potpis. Jedanaest godina kasnije, njezino ime rijetko se spominje u kontekstu teniskih vrhunaca, već je u mirovini, a njezina karijera postala je jedna od najvećih zagonetki i upozoravajućih priča modernog sporta. Što se dogodilo s Genie Bouchard?
Rođena u Montrealu 1994. godine, Bouchard je od malih nogu pokazivala izniman talent. Nakon osvajanja juniorskog Wimbledona 2012., njezin ulazak u profesionalne vode bio je strelovit. Već 2013. proglašena je WTA novakinjom godine, a onda je uslijedila čarobna 2014.
Te je sezone igrala tenis života. Stigla je do polufinala Australian Opena i Roland Garrosa, a zatim i do finala Wimbledona, postavši prva Kanađanka u povijesti kojoj je to uspjelo. Skočila je na peto mjesto svjetske ljestvice, a "Genie Army", njezina vjerna vojska navijača, pratila ju je posvuda. Stilom igre, udaranja loptice rano, ravno i snažno s osnovne linije, dominirala je terenima. Činilo se da je rođena nova superzvijezda.
Uspjeh je sa sobom donio ogroman pritisak i slavu za koju ni ona ni njezin tim možda nisu bili spremni. Potpisala je multimilijunske ugovore s divovima poput Nikea i Coca-Cole, a 2015. godine magazin SportsPro proglasio ju je najmarketabilnijom sportašicom svijeta, ispred Neymara i Usaina Bolta.
No pukotine su se počele pojavljivati gotovo odmah. Nakon wimbledonskog finala, dočekali su je kao heroinu na Rogers Cupu u rodnom Montrealu, da bi ispala u prvom kolu. Teret očekivanja postajao je sve teži. Kritičari su postajali glasniji, secirajući svaki njezin potez, kako na terenu, tako i izvan njega.
Njezina aktivnost na društvenim mrežama, gdje je dijelila trenutke iz privatnog života, postala je dvosjekli mač.
Jedan od najpoznatijih primjera njezine interakcije s javnošću dogodio se 2017. godine. Tijekom Super Bowla, kada su Atlanta Falconsi uvjerljivo vodili, putem Twittera se okladila s jednim navijačem da će Patriotsi izgubiti.
Nakon nevjerojatnog preokreta i pobjede Patriotsa, Bouchard je održala riječ i otišla na spoj s navijačem, što je postalo globalna medijska senzacija. Iako je potez pohvaljen kao simpatičan i prizemljen, dodatno je skrenuo pozornost s njezinih teniskih nastupa na privatni život.
Da sam prije deset godina rekla da uživam u poziranju pred kamerama, razapeli bi me, izjavila je nedavno, aludirajući na dvostruke standarde s kojima se suočavala.
Dok su joj milijuni pratitelja donosili popularnost, mnogi su je optuživali da je izgubila fokus na tenis.
Ključni trenutak koji je definirao silaznu putanju njezine karijere dogodio se na US Openu 2015. godine. Nakon što je stigla do četvrtog kola, pokazujući znakove povratka u formu, poskliznula se na mokrom podu u svlačionici i zadobila potres mozga. Ta bizarna ozljeda prisilila ju je na povlačenje s turnira i pokrenula dugu pravnu bitku protiv Američkog teniskog saveza.
Oporavak je bio dug, a posljedice razorne. Samopouzdanje, koje je bilo temelj njezine agresivne igre, potpuno se raspalo. Uslijedio je niz poraza, česte promjene trenera i borba s manjim ozljedama.
Priznala je da je pritisak počeo utjecati na nju do te mjere da je i najmanji tračak vjere u sebe stvarao anksioznost.
To je poput začaranog kruga. Osjećam se bolje u vezi svoje igre, što me navede da si stvorim veći pritisak, a onda opet igram loše, priznala je u jednom intervjuu.
Do početka 2020. pala je na 332. mjesto na svijetu. Iako je imala kratkotrajne bljeskove, poput finala u Istanbulu 2020. i Guadalajari 2021., nikada se nije uspjela vratiti ni blizu vrha. Nova teška ozljeda ramena 2021. zahtijevala je operaciju i novu, 17-mjesečnu pauzu.
Danas, s 31 godinom, Eugenie Bouchard je u mirovini, a oproštajni turnir imala je u srpnju prošle godine, na jakom turniru u Montrealu, gdje ju je u mirovinu ispratila Belinda Bencic.
U međuvremenu je pronašla novu strast, profesionalni pickleball. U rujnu 2023. objavila je prelazak u taj brzorastući sport, gdje se natjecala uz bivše teniske zvijezde poput Jacka Socka.
Njezina priča ostaje fascinantna. Od djevojke predodređene za osvajanje Grand Slamova do simbola neispunjenog potencijala. Ipak, čini se da je Bouchard pronašla svoj mir.
Mogla bih sjediti na kauču i gledati Netflix do kraja života, ali to nisam ja. Ja sam borac, izjavila je.
Možda njezina borba više nije za wimbledonski trofej, već za sreću pod vlastitim uvjetima, daleko od zasljepljujućih svjetala pozornice koja ju je jednom uzdigla, a potom gotovo progutala.
