Obavijesti

Galerija

Komentari 2
MNOGIH VIŠE NEMA

FOTO Bila jednom generacija Dinama '67. Tko je još ostao?

Mural u zagrebačkoj Peščenici svjedoči o slavnoj generaciji "modrih" koja je protutnjala Europom i osvojila Kup velesajamskih gradova. Samo je pet naslikanih nogometaša i dalje među nama. Preminuo je i Marijan Čerček
Zagreb: Grafit Dinamove postave iz 1967. godine na zgradi na Peš?enici
U Zapoljskoj ulici na zagrebačkoj Peščenici stoji grafit koji svjedoči o jednoj od najvećih generacija u povijesti Dinama, osvajačima Kupa velesajamskih gradova 1967. | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
1/61
U Zapoljskoj ulici na zagrebačkoj Peščenici stoji grafit koji svjedoči o jednoj od najvećih generacija u povijesti Dinama, osvajačima Kupa velesajamskih gradova 1967. | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026