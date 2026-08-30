FOTO Bilić i Garcia proćakulali u Splitu! Hoćemo li vidjeti igrača Hajduka u dresu reprezentacije?

Neočekivan susret dogodio se na splitskom Peristilu. Izbornik Hrvatske Slaven Bilić bio je ondje s trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom. Dvojac je bio u intenzivnom razgovoru, a o čemu su u poznatom splitskom restoranu razgovarali možemo samo pretpostaviti. Većini je prva pomisao kako su razgovarali o potencijalnim hrvatskim reprezentativcima iz splitskog kluba.

Bilić će za manje od mjesec dana prvi put voditi Hrvatsku u ovom mandatu. 'Vatreni' 26. rujna idu u goste Češkoj, tri dana kasnije u Španjolsku, a 3. listopada dočekuju Englesku.

Garcia je imao iza sebe odličan tjedan u Hajduku. Njegovi igrači pobijedili su Rakow nakon produžetaka i osigurali sudjelovanje u Konferencijskoj ligi, a u ponedjeljak će ugostiti Lokomotivu u petom kolu HNL-a.