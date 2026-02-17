FOTO Bio je siroče, a u Bormiju postao olimpijac i heroj Haitija

Hrvatski skijaši nisu imali uspješan dan u Bormiju, ali je Richardson Viano, 23-godišnjak s Haitija ispisao povijest. I stigao do druge vožnje olimpijskog slaloma...
Švicarac Loic Meillard jučer je postao novi olimpijski pobjednik u slalomu, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 13. mjesto u Bormiju. Zubčić je nakon prve vožnje bio 15., a u puno boljim vremenskim uvjetima druge vožnje poboljšao je svoj plasman za dva mjesta, zaostavši za Meillardom 2,75 sekundi. Našem skijašu ovo je najbolji plasman u slalomu na ZOI-ju jer je u Pekingu prije četiri godine bio 22. Najveći olimpijski uspjeh ostaje mu deseto mjesto iz veleslaloma, otprije četiri godine. No prikriveni junak dolazi iz jedne zemlje koja snijega nema ni na vidiku.
| Foto: Denis Balibouse
Foto: Denis Balibouse
I dok su velikani padali i doživjeli velika razočaranja, neki su skijaši ispunili svoje olimpijske snove. Tako se u drugu vožnju plasirao 23-godišnji Richardson Viano, skijaš s - Haitija!? Da, i Haiti su na ove Zimske olimpijske igre poslali dva sportaša - Stevensona Savartu koji očekivano nije briljirao u skijaškom trčanju i Richardsona Viana koji je premašio očekivanja cijele nacije. I na kraju slalomsku utrku završio na "sjajnom" 29. mjestu.
Viano je rođen u prosincu 2002. godine u Tabarreu na Haitiju, živio je u sirotištu prvih 18 mjeseci, dok ga, s tri godine i četiri mjeseca, nije posvojio talijanski par (Andrea Viano i Silvia Grosso-Viano), koji je živio blizu Briancona u francuskim Alpama. I Viano je vrlo brzo počeo skijati, na kraju stigao i do Zimskih olimpijskih igara.
Olimpijski slalom u Bormiju pamtit će još brojni skijaši koji nemaju toliko prilika za dokazivanje u Svjetskom kupu, gdje je konkurencija mnogo jača. Tako je na 23. mjestu završio predstavnik BiH Marko Šljivić, odmah iza njega našao se Čileanac Tomas Holscher, dok je 26. bio Izraelac Barnabas Szollos.
Druga dva hrvatska predstavnika u jučerašnjem slalomu, Samuel Kolega i Istok Rodeš, nisu uspjeli završiti prvu vožnju, kao i olimpijski prvak u veleslalomu Brazilac Lucas Braathen, pa i još neke ikone svjetskog skijanja poput Paca Rassata i Manuela Fellera. Zanimljivo, prvu vožnju nije završio čak 51 skijaš!?
