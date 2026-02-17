FOTO Bio je siroče, a u Bormiju postao olimpijac i heroj Haitija

Švicarac Loic Meillard jučer je postao novi olimpijski pobjednik u slalomu, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 13. mjesto u Bormiju. Zubčić je nakon prve vožnje bio 15., a u puno boljim vremenskim uvjetima druge vožnje poboljšao je svoj plasman za dva mjesta, zaostavši za Meillardom 2,75 sekundi. Našem skijašu ovo je najbolji plasman u slalomu na ZOI-ju jer je u Pekingu prije četiri godine bio 22. Najveći olimpijski uspjeh ostaje mu deseto mjesto iz veleslaloma, otprije četiri godine. No prikriveni junak dolazi iz jedne zemlje koja snijega nema ni na vidiku. | Foto: Denis Balibouse