FOTO Bivši reprezentativac se uzbudio pa platio 18+ modelu da mu glumi bivšu: Htio je spoj

Price je slavu stekla devedesetih godina, a poslije je izgradila karijeru na reality televiziji, pisanju knjiga i drugim poslovnim projektima. Njezin privatni život godinama je tema britanskih tabloida, osobito zbog javnih veza
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Irski nogometaš Shane Duffy (34) ovoga je ljeta ostao bez kluba nakon isteka ugovora s Norwichom, a sada se našao u središtu pozornosti britanskih medija zbog priče koja nema veze s nogometom.
| Foto: instagram
Irski nogometaš Shane Duffy (34) ovoga je ljeta ostao bez kluba nakon isteka ugovora s Norwichom, a sada se našao u središtu pozornosti britanskih medija zbog priče koja nema veze s nogometom. |
Foto: instagram
Irski nogometaš Shane Duffy (34) ovoga je ljeta ostao bez kluba nakon isteka ugovora s Norwichom, a sada se našao u središtu pozornosti britanskih medija zbog priče koja nema veze s nogometom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Kako piše The Sun, bivši irski reprezentativac platio je 1100 funti, odnosno oko 1280 eura, za petosatni videopoziv s Kelly Blake, modelom koja objavljuje sadržaj na platformi OnlyFans. Blake je za britanski tabloid ispričala detalje njihova navodnog razgovora.
| Foto: instagram
Shane je tražio da skinem grudnjak, na što sam pristala. Zatim sam se presvukla u plavi grudnjak, gaćice i štikle, što mi je bilo zabavno. Sviđala mu se ta boja - ispričala je Blake.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Prema njezinim riječima, Duffy joj je tijekom razgovora više puta komplimentirao izgled.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tvrdi i da je videopoziv prekinula kada je prestao plaćati.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sve je to potrajalo prilično dugo. Sutradan mi je poslao poruku i pitao jesam li dobro. To je bilo sve - dodala je.
| Foto: instagram
Blake tvrdi da je nogometaš od nje zatražio još dva provokativna videozapisa te je pozvao da dođe u Irsku na privatni susret.
| Foto: instagram
Njihov prvi kontakt, kaže, dogodio se ranije ove godine, kada joj se javio nakon što je vidio njezine fotografije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Hej! Iako te ne poznajem, što kažeš na to da te ovaj tjedan izvedem na spoj? - glasila je poruka koju joj je, prema njezinim riječima, poslao.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Britanski mediji pritom ističu da Blake izgledom podsjeća na Katie Price iz mlađih dana.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Riječ je o nekadašnjoj britanskoj manekenki poznatoj pod pseudonimom Jordan, s kojom su Duffyja mediji povezivali 2018. godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Price je slavu stekla devedesetih godina, a poslije je izgradila karijeru na reality televiziji, pisanju knjiga i drugim poslovnim projektima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin privatni život godinama je tema britanskih tabloida, osobito zbog javnih veza, financijskih problema i brojnih estetskih zahvata o kojima je i sama otvoreno govorila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Duffy se zasad nije oglasio o navodima koje je Blake iznijela za The Sun.
| Foto: Profimedia
Foto Gerallt Radcliffe, PacificCoastNews.com
Irski branič u karijeri je upisao 61 nastup za reprezentaciju, a najveći trag u klupskom nogometu ostavio je u Brightonu, kojem je 2017. pomogao izboriti plasman u Premier ligu. Posljednji angažman imao je u Norwichu, koji je napustio nakon isteka ugovora ovoga ljeta.
| Foto: Profimedia
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: Profimedia