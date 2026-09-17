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MASNO JE TO PLATIO

FOTO Bivši reprezentativac se uzbudio pa platio 18+ modelu da mu glumi bivšu: Htio je spoj

Price je slavu stekla devedesetih godina, a poslije je izgradila karijeru na reality televiziji, pisanju knjiga i drugim poslovnim projektima. Njezin privatni život godinama je tema britanskih tabloida, osobito zbog javnih veza
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FOTO Bivši reprezentativac se uzbudio pa platio 18+ modelu da mu glumi bivšu: Htio je spoj
Irski nogometaš Shane Duffy (34) ovoga je ljeta ostao bez kluba nakon isteka ugovora s Norwichom, a sada se našao u središtu pozornosti britanskih medija zbog priče koja nema veze s nogometom. | Foto: instagram
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Irski nogometaš Shane Duffy (34) ovoga je ljeta ostao bez kluba nakon isteka ugovora s Norwichom, a sada se našao u središtu pozornosti britanskih medija zbog priče koja nema veze s nogometom. | Foto: instagram
Komentari 2

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