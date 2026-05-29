FOTO Bjelovar dobiva vodeni kompleks i olimpijski bazen od 42 mil. eura! Evo kad se otvara

Bjelovarske toplice otvaraju se krajem rujna! Investicija od 42 milijuna eura donosi olimpijski bazen za plivanje, vaterpolo uz geotermalno grijanje. Grad Bjelovar postaje novi nacionalni plivački centar
Izgradnja bjelovarskih toplica u završnoj je fazi i očekuje se da će koncem rujna, za Dan grada, otvoriti vrata jedinstvenog bazenskog kompleksa. Time će Bjelovarčani imati privilegije kakve ima tek pet posto građana Hrvatske, govori nam Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, u čijem društvu obilazimo gradilište.
Investicija iz 2023. godine, vrijedna 42 milijuna eura, financira se iz dva izvora. Osamnaest milijuna dolazi iz fondova Europske unije, a 24 milijuna čini kreditno zaduženje Grada Bjelovara na rok od 15 godina, uz fiksnu i povoljnu kamatnu stopu od 2,7 posto. Inflacija je dosad praktički pojela jednu trećinu investicije.
Uz dobro pogođen trenutak, investicija je jedinstvena i po tome što se radi o suvremenom geotermalnom sportsko-rekreacijskom i wellness kompleksu, koji se temelji na visokom stupnju energetske samoodrživosti i integraciji obnovljivih izvora energije. Olimpijski zatvoreni bazen, jedan od ukupno šest u zemlji, treći je takvog standarda.
Kompleks je projektiran kao cjelogodišnji objekt ukupne bruto površine od 13.500 četvornih metara. Vodena površina bazena iznosi gotovo 4000 četvornih metara.
Bazenski kompleks sadrži ukupno osam bazena, od kojih je pet unutrašnjih, a tri su na otvorenom.
Uz sportske sadržaje, toplice će biti obogaćene i wellness zonom s raznovrsnim saunama. Tu su i veliki zimski vrt, restoran, kafić, igraonica te niz sadržaja poput tobogana i svega što privlači najmlađe.
Olimpijski bazen dimenzija 50x25 metara ima sve natjecateljske standarde, sa 700 sjedećih mjesta u gledalištu. Uz njega se nalazi bazen za rasplivavanje, što je danas svjetski standard, kao i manja sportska dvorana za zagrijavanje natjecatelja, kojih zasigurno neće nedostajati. Važan segment Wellovara bit će i medicinsko-rehabilitacijski dio, posebno prilagođen potrebama sportaša.
Unutar zatvorenog dijela nalazi se više rekreacijskih i wellness bazena, četiri vrste sauna te prostori za rekreaciju, edukaciju i škole plivanja. Hodom od svega nekoliko metara, preko podnog grijanja, dolazi se do restorana s 700 mjesta za dnevne goste i sportske korisnike. Unutarnji kompleks povezan je s vanjskim. Važno je napomenuti da će početkom rada posao naći 40-ak osoba.
Hrebak u šali kaže da su se pri planiranju "odrekli" ne samo Putinova plina, nego i ostalih fosilnih goriva. Wellovar i njegove sadržaje pokretat će solarna elektrana snage 1,3 MW, instalirana na krovu kompleksa i natkrivenom parkiralištu sa 800 mjesta. Topla voda za bazene i ostale potrebe dolazi iz dva termalna izvora.
Glavni energetski izvor nalazi se na dubini između 1200 i 1500 metara, iz kojeg izlazi oko 30 litara vode u sekundi, temperature od 75 do 83 °C. Drugi izvor je plići i manje izdašan. Njihova je namjena grijanje objekta i bazena, ali i sustava hlađenja. U zatvorenom dijelu postavljeno je podno grijanje.
- Ovakav sustav omogućuje stabilan rad tijekom cijele godine i korištenje vanjskih bazena i zimi - kaže Hrebak.
Izgradnjom Wellovara Bjelovar će dobiti licencu za organizaciju plivačkih i vaterpolskih natjecanja na međunarodnoj razini.
Već sada se može naslutiti da će toplice imati velik gospodarski utjecaj na grad, osobito u smislu dolazaka gostiju. Sve je više mišljenja da se u Hrvatskoj napokon oblikuje nacionalni plivački centar, uz bok onima u Europi. Udaljenost od Zagreba bit će manja od sat vremena vožnje brzom cestom, koja ide tik uz toplice.
Tome u prilog idu i najave izgradnje velikog hotela s 200 soba visoke kategorije. Nakon hotela s četiri zvjezdice, privatni investitor najvjerojatnije će graditi i bungalove. Procjene o dolasku oko 200.000 gostiju godišnje u Bjelovar stoga imaju realnu osnovu.
