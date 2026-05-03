UOČI PRIPREMA ZA MUNDIJAL

FOTO Bliži se SP! Zlatko Dalić je bio u posjetu Perišiću i Šutalu

Piše Ivan Kužela,
Foto: hns-cff.hr, Instagram

Dalić i dio HNS delegacije pratili su u Nizozemskoj derbi Ajaxa i PSV-a. Zanimljiva utakmica završila je rezultatom 2-2; Šutalo je odigrao cijeli susret, a Perišić je zbog kartona bio suspendiran i nije nastupio

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić bio je s kondicijskim trenerom Lukom Milanovićem i izbornikom U-21 reprezentacije te bivšim 'vatrenim' Ivicom Olićem u Nizozemskoj. Razlog njegovog odlaska na sjever Europe bila je utakmica Ajaxa i PSV-a. Hrvatska delegacija došla je pogledati nizozemski derbi te posjetiti Josipa Šutala (26) koji nastupa za klub iz Amsterdama te Ivana Perišića (37) koji brani boje momčadi iz Eindhovena. Nakon utakmice svi su se našli na večeri gdje su popričali o pripremama za Svjetsko prvenstvo.

Susret je završio podjelom bodova i rezultatom 2-2. PSV je poveo golom Pepija u 1. minuti, a samo 10 minuta nakon izjednačio je Gaaei. Boadu je u 77. zabio za vodstvo Eindhovena, a za Ajax je izjednačio Godts u drugoj minuti sudačke nadoknade. Šutalo je odigrao cijelu utakmicu za Ajax, a Perišić nije konkurirao za susret jer je bio suspendiran zbog žutih kartona.

PSV je već osvojio drugi uzastopni naslov i imaju 78 bodova, a Ajax se nalazi na četvrtom mjestu s 55 bodova. Do kraja sezone ostalo je još dva kola, a između subotnjih protivnika nalazi se Feyenoord s 58 i NEC Nijmegen s 56 bodova. 

