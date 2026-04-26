FOTO Boksačica izvadila silikone nakon 20 godina i preporodila se: 'Napokon volim svoje tijelo'

Bivša boksačica i misica Avril Mathie (38) uklonila je silikonske implantate nakon 20 godina te poručila kako napokon voli svoje prirodno tijelo. Iako su je na društvenim mrežama brutalno ismijavali zbog 'ravnih grudi', ona im je žestoko uzvratila i naglasila je da se nikada nije osjećala bolje u vlastitoj koži
Bivša australska profesionalna boksačica, model i fitness stručnjakinja Avril Mathie godinama je plijenila pažnju jedinstvenim spojem ljepote i snage. No, njezina karijera i život nedavno su doživjeli dva velika preokreta: prvo je donijela odluku o uklanjanju implantata u grudima nakon gotovo dva desetljeća, a zatim je objavila emotivan oproštaj od sporta koji je nazivala "ljubavlju svog života".
Odluka koja je promijenila sve
U kasnoj 2023. godini, Mathie je iznenadila pratitelje objavom da je uklonila implantate u grudima koje je nosila 18 godina. Odluku o ugradnji donijela je s tek 19 godina, pod utjecajem, kako kaže, "kulture u kojoj je odrasla".
Prije nego što je navukla boksačke rukavice, Avril Mathie izgradila je zavidnu karijeru u svijetu mode. Ova Australka švicarskih korijena okrunjena je titulom Miss Swimsuit USA International 2014. godine, a godinu kasnije osvojila je i prestižno natjecanje Las Vegas International Model Search, što joj je donijelo nagradu od 50 tisuća dolara i otvorilo vrata američkog tržišta. Uspjeh joj je omogućio preseljenje u Miami, gdje je nastavila graditi karijeru.
Iako se činilo da je njezin put zacrtan, Mathie je krajem 2012. godine, s 25 godina, otkrila novu strast - boks. U samo šest mjeseci odradila je prvi amaterski meč, a profesionalnu karijeru započela je u prosincu 2017. godine. Njezin talent i predanost brzo su došli do izražaja, a borila se na nekim od najpoznatijih svjetskih pozornica, uključujući Madison Square Garden.
Karijeru je završila s profesionalnim omjerom od osam pobjeda, jednog poraza i jednog neriješenog meča. Krajem 2023. trebala se boriti protiv sunarodnjakinje Ebanie Bridges u meču prozvanom "bitka grudi", no morala je odustati zbog ozljede.
"Nikada ih nisam voljela ili mrzila, ali cijenila sam to što sam preko noći od izrazito samosvjesne osobe postala netko tko je ugodno u svome tijelu i više o tome nije razmišljao", objasnila je na društvenim mrežama.
Međutim, posljednjih nekoliko godina primijetila je da njezine poznanice uklanjaju implantate zbog zdravstvenih problema poznatih kao "bolest implantata u grudima". Iako nije mislila da ima taj problem, odlučila je otići na pregled.
Nakon operacije, Mathie je priznala da se ponovno zaljubila u svoje prirodno tijelo i da se osjeća kao da je "vratila tijelo 16-godišnje djevojčice koje nikada prije nije cijenila". Spoznaja da postoji medicinski razlog za uklanjanje implantata donijela joj je olakšanje.
Osim osobnog zadovoljstva, uklanjanje implantata donijelo je i potpuno neočekivanu promjenu u njezinoj boksačkoj tehnici. Mathie je otkrila da joj je operacija omogućila da postane bolja borkinja, što je objasnila u objavi na Instagramu.
*uz korištenje AI-a
