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EMINA STIGLA U LOS ANGELES

FOTO Bosanka koja je zapalila Mundijal opet bodri 'Zmajeve'! Evo tko je lijepa magistrica...

Lijepa magistrica prava Emina Dedić stigla je i na 2. utakmicu 'Zmajeva' na Svjetskom prvenstvu. Objavila je snimku ispred stadiona u Los Angelesu na kojoj okupljeni navijači BiH plešu kolo...
FOTO Bosanka koja je zapalila Mundijal opet bodri 'Zmajeve'! Evo tko je lijepa magistrica...
Emina Dedić ima 29 godina i podrijetlom je iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postala je poznata nakon što je snimljena na utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. "Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira", kazala je za 24sata Emina. Planira se vratiti na drugi krug SP-a ako se BiH plasirao tamo... | Foto: instagram
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Emina Dedić ima 29 godina i podrijetlom je iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postala je poznata nakon što je snimljena na utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. "Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira", kazala je za 24sata Emina. Planira se vratiti na drugi krug SP-a ako se BiH plasirao tamo... | Foto: instagram
Komentari 0

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