FOTO Bosanka koja je zapalila Mundijal opet bodri 'Zmajeve'! Evo tko je lijepa magistrica...

Lijepa magistrica prava Emina Dedić stigla je i na 2. utakmicu 'Zmajeva' na Svjetskom prvenstvu. Objavila je snimku ispred stadiona u Los Angelesu na kojoj okupljeni navijači BiH plešu kolo...
Emina Dedić ima 29 godina i podrijetlom je iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postala je poznata nakon što je snimljena na utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. "Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira", kazala je za 24sata Emina. Planira se vratiti na drugi krug SP-a ako se BiH plasirao tamo...
| Foto: instagram
Emina Dedić ima 29 godina i podrijetlom je iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postala je poznata nakon što je snimljena na utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. "Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira", kazala je za 24sata Emina. Planira se vratiti na drugi krug SP-a ako se BiH plasirao tamo... |
Foto: instagram
Emina Dedić ima 29 godina i podrijetlom je iz Bugojna u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postala je poznata nakon što je snimljena na utakmici Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. "Iz Bosne su mi ljudi slali linkove članaka o meni. Iskreno, nisam očekivala ovoliku pažnju. Baš sam se iznenadila kada sam vidjela koliko se snimak dijeli i koliko ljudi komentira", kazala je za 24sata Emina. Planira se vratiti na drugi krug SP-a ako se BiH plasirao tamo...
| Foto: instagram
Emina je stigla i na dvoboj protiv Švicarske u Los Angelesu, objavila je snimku ispred stadiona na kojoj okupljeni plešu kolo...
| Foto: instagram
Objavila je i fotku sa stadiona...
| Foto: instagram
Iako je rođena u Grazu u Austriji, kamo su njezini roditelji stigli iz Bosne i Hercegovine, ova 29-godišnjakinja porijeklom je iz Bugojna. Emina iza sebe ima i zanimljivu prošlost u javnosti postala je poznata još 2017. godine kada je osvojila titulu Miss Televoting Bosne i Hercegovine. Nakon toga se potpuno posvetila obrazovanju i karijeri. Danas je magistrica prava, radi kao odvjetnica u Beču gdje trenutno živi, a uz sve poslovne obveze pohađa i doktorske studije.
| Foto: instagram
Trenutačno pohađa doktorske studije na Sveučilištu u Grazu.
| Foto: instagram
Zanimljivo je da njezin odlazak na Svjetsko prvenstvo u Toronto na prvu utakmicu nije bio planiran mjesecima unaprijed. " U Toronto sam otišla sasvim slučajno, na nagovor nekoliko rođaka. Na kraju se ispostavilo da je to bila odlična odluka", kazala nam je Emina.
| Foto: instagram
Njezine fotografije s tribina brzo su se proširile društvenim mrežama i privukle veliku pozornost navijača.
| Foto: instagram
Prije pravne karijere bavila se manekenstvom te je 2017. osvojila titulu Mis televotinga BiH.
| Foto: instagram
Posebnu pažnju privukao je njezin navijački izgled u bojama BiH i simboli koje je nosila na utakmici.
| Foto: instagram
Izjavila je da je vrlo sramežljiva te da ju je popularnost nakon utakmice potpuno iznenadila.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram