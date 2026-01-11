FOTO Brazilski nogometaš oženio nećakinju bivše supruge

Givanildo Vieira de Sousa, poznatiji kao Hulk, vjenčao se s Camilom Angelo, ženom s kojom je u vezi već četiri godine, a koja je ujedno i nećakinja njegove bivše supruge Iran Angelo
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Nakon dugogodišnjeg braka s Iran, s kojom ima troje djece, Hulk je započeo novu životnu priču unutar iste obiteljske sfere
Foto: Instagram
Hulk i Camila već imaju jedno dijete, a uskoro očekuju i drugo, čime će poznati nogometaš postati otac petero djece. Njihovo vjenčanje održano je u crkvi, uz raskošnu ceremoniju i slavlje, a par je sreću podijelio i na društvenim mrežama
Foto: Instagram
Dodatnu pozornost izazvala je činjenica da je Camila tek dvije godine mlađa od svoje tete Iran te da joj je i fizički vrlo slična, što je cijeloj priči dalo još snažniji emotivni naboj
Foto: Instagram
S druge strane, Hulkova bivša supruga javno je govorila o boli i razočaranju koje je proživjela, ističući da joj je posebno teško palo to što se veza razvila s osobom koju je smatrala bliskom članicom obitelji
Foto: Instagram
