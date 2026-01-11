Obavijesti

AH, TA LJUBAV...

FOTO Brazilski nogometaš oženio nećakinju bivše supruge

Givanildo Vieira de Sousa, poznatiji kao Hulk, vjenčao se s Camilom Angelo, ženom s kojom je u vezi već četiri godine, a koja je ujedno i nećakinja njegove bivše supruge Iran Angelo
FOTO Brazilski nogometaš oženio nećakinju bivše supruge
Brazilski nogometaš Givanildo Vieira de Sousa, poznatiji kao Hulk, vjenčao se s Camilom Angelo, ženom s kojom je u vezi već četiri godine, a koja je ujedno i nećakinja njegove bivše supruge Iran Angelo | Foto: Instagram
