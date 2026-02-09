Obavijesti

FOTO Bujna plavuša zavela je Vuškovićeva budućeg suigrača

Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast
Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, od ljeta i vjerojatni suigrač Luke Vuškovića, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast | Foto: Instagram
Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, od ljeta i vjerojatni suigrač Luke Vuškovića, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast | Foto: Instagram
