FOTO Bujna plavuša zavela je Vuškovićeva budućeg suigrača

Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast
Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, od ljeta i vjerojatni suigrač Luke Vuškovića, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast
| Foto: Instagram
Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, od ljeta i vjerojatni suigrač Luke Vuškovića, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast |
Foto: Instagram
Oliver Irow igrač je Tottenhama na posudbi u Mansfieldu, od ljeta i vjerojatni suigrač Luke Vuškovića, a njegova cura je zvijezda s TikToka Ami Charlize koju prati gotovo četiri milijuna ljudi. Već je izdala i knjigu te vodi vlastiti podcast
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ami Charlize, punim imenom Amelie Charlize Hobson, britanska je influencerica i kreatorica sadržaja rođena 13. kolovoza 2007. u Engleskoj. Javnosti je postala poznata kroz TikTok i Instagram, gdje objavljuje sadržaj vezan uz modu, lifestyle i svakodnevni život, a s vremenom je izgradila višemilijunsku publiku
| Foto: Instagram
Uz društvene mreže, objavila je i knjigu te vodi vlastiti podcast, u kojem se dotiče osobnih tema, odrastanja u javnosti i mentalnog zdravlja
| Foto: Instagram
Njihov odnos postao je tema javnosti tijekom 2025. godine, kada su se na društvenim mrežama i u medijima pojavile potvrde da su u romantičnoj vezi. Iako nijedno od njih nije objavljivalo detaljna priopćenja ili “službene” objave o početku veze, zajedničke fotografije, putovanja i pojavljivanja bili su dovoljan signal javnosti da su zajedno
| Foto: Instagram
Medijska reakcija na njihov odnos bila je mješovita. Dok su ih mnogi fanovi podržavali, dio javnosti bio je kritičan, ponajviše prema Ami, zbog njezine ranije medijske izloženosti i načina na koji je izgradila karijeru na društvenim mrežama
| Foto: Instagram
Oliver Irow je engleski profesionalni nogometaš rođen 10. svibnja 2006. u Westminsteru. Igra na poziciji napadača ili desnog krila, a pod ugovorom je s Tottenham Hotspurom. Kao mladi talent nastupao je za engleske mlađe reprezentacije
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram