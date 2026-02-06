FOTO Bujna starleta uletavala nogometašima: Bilo je alkohola

​- Kate je bila u Dubaiju prošlog ljeta i nekoliko je puta produžila svoj boravak. Ja sam vrlo opušten i smiren, nisam imao problema s tim. Bila je s prijateljicama. Ali kad se vratila, zamolila je jednog našeg prijatelja da dođe po nju na aerodrom. Meni je to bilo čudno, u vezi, prva osoba koju želim vidjeti nakon dva tjedna je moj partner. To je bio neki žuti alarm koji sam odlučio ne istraživati. | Foto: Instagram