FOTO Bujna starleta uletavala nogometašima: Bilo je alkohola

Katie Price uhvaćena u noćnim porukama nogometašima Grealishu i Walkeru! Bivši dečko Slater otkrio skandal na Cipru, a njezino vjenčanje s Andrewsom šokiralo sve
Bivši dečko Katie Price, JJ Slater, prekinuo je šutnju nakon iznenadnog prekida i njezina vjenčanja s poduzetnikom Leejem Andrewsom. U eksplozivnom istupu otkrio je kako je kontroverznu starletu uhvatio da usred noći, pod utjecajem alkohola, šalje poruke slavnim engleskim nogometašima Jacku Grealishu i Kyleu Walkeru dok su još bili u vezi.
| Foto: Instagram
Bivši dečko Katie Price, JJ Slater, prekinuo je šutnju nakon iznenadnog prekida i njezina vjenčanja s poduzetnikom Leejem Andrewsom. U eksplozivnom istupu otkrio je kako je kontroverznu starletu uhvatio da usred noći, pod utjecajem alkohola, šalje poruke slavnim engleskim nogometašima Jacku Grealishu i Kyleu Walkeru dok su još bili u vezi. |
Foto: Instagram
Bivši dečko Katie Price, JJ Slater, prekinuo je šutnju nakon iznenadnog prekida i njezina vjenčanja s poduzetnikom Leejem Andrewsom. U eksplozivnom istupu otkrio je kako je kontroverznu starletu uhvatio da usred noći, pod utjecajem alkohola, šalje poruke slavnim engleskim nogometašima Jacku Grealishu i Kyleu Walkeru dok su još bili u vezi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Slater, zvijezda showa "Brak na prvu", tvrdi da je incident bio "ogroman alarm" koji je tada odlučio ignorirati. Njegova priča baca novo svjetlo na turbulentan ljubavni život 47-godišnje Price, koja se udala samo tjedan dana nakon što je ostavila Slatera, s kojim je bila gotovo dvije godine. Slater također sumnja da je njezina veza s novim suprugom počela mjesecima ranije, dok su njih dvoje još bili zajedno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Slater (33) je detaljno opisao incident koji se navodno dogodio tijekom zajedničkog odmora s prijateljima na Cipru u listopadu 2024. godine. Kako je ispričao za The Sun on Sunday, večer je započela bezbrižno u karaoke baru, no nakon povratka u vilu stvari su krenule u sumnjivom smjeru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Bili smo vani u karaoke baru, pili smo i zabavljali se. Kad se bar zatvorio, vratili smo se kući, a Kate je htjela nastaviti piti i igrati igre s prijateljima. Ja sam bio umoran i rekao sam da idem spavati - prisjetio se Slater.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, probudio se u ranim jutarnjim satima i shvatio da Price nije pored njega u krevetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Probudio sam se oko pet ili šest ujutro i nje nije bilo. Popeo sam se na kat da vidim gdje je, a ona je na mobitelu slala poruke nogometašima. Bili su to Jack Grealish i Kyle Walker.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako ističe da nogometaši nisu odgovorili na njezine poruke niti su se ponašali neprimjereno, Slater priznaje da ga je njezin potez duboko uznemirio.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Očito je bilo dosta alkohola u igri pa sam joj nekako mogao progledati kroz prste i prijeći preko toga. Ali u podsvijesti vam se vrti misao: 'Ja to nikada ne bih učinio' - rekao je Slater.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ove optužbe dolaze samo tjedan dana nakon što se Price udala za samoprozvanog milijunaša Leeja Andrewsa u Dubaiju, i to samo nekoliko dana nakon što je iznenada prekinula dvogodišnju vezu sa Slaterom početkom siječnja. On tvrdi da je za njezine zaruke saznao s interneta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Kad prekinete prije deset dana, a onda se ona zaruči, puno vam toga prolazi kroz glavu. Mislim da se malo ljudi našlo u takvoj situaciji - kazao je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Slater sada sumnja da je Katie upoznala Andrewsa još prije više od šest mjeseci, tijekom jednog od svojih boravaka u Dubaiju, a ne tek nakon njihova prekida, kako ona tvrdi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Kate je bila u Dubaiju prošlog ljeta i nekoliko je puta produžila svoj boravak. Ja sam vrlo opušten i smiren, nisam imao problema s tim. Bila je s prijateljicama. Ali kad se vratila, zamolila je jednog našeg prijatelja da dođe po nju na aerodrom. Meni je to bilo čudno, u vezi, prva osoba koju želim vidjeti nakon dva tjedna je moj partner. To je bio neki žuti alarm koji sam odlučio ne istraživati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovo nije prvi put da je bivši partner optužuje za takvo ponašanje. Njezin bivši zaručnik, Carl Woods, tvrdio je 2024. godine da ju je uhvatio kako šalje lascivne poruke neimenovanom engleskom reprezentativcu tijekom odmora u Turskoj 2020. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posebno je zanimljiva njezina fiksacija Grealishem, koji je u dugogodišnjoj vezi sa Sashom Attwood. Price je prošlog studenog na jednom nastupu šokirala publiku tvrdnjom da su se ona i Grealish jednom poljubili. Slater tvrdi da je morao istupiti i ispričati svoju stranu priče zbog "nedostatka poštovanja i njezina ponašanja". Njezina obitelj, koja nije prisustvovala vjenčanju u Dubaiju, navodno je kontaktirala Slatera i ispričala mu se, tvrdeći da ni oni nisu imali pojma što se događa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram