SKANDAL U ENGLESKOJ

FOTO Bujna starleta uletavala nogometašima: Bilo je alkohola

Katie Price uhvaćena u noćnim porukama nogometašima Grealishu i Walkeru! Bivši dečko Slater otkrio skandal na Cipru, a njezino vjenčanje s Andrewsom šokiralo sve
Bivši dečko Katie Price, JJ Slater, prekinuo je šutnju nakon iznenadnog prekida i njezina vjenčanja s poduzetnikom Leejem Andrewsom. U eksplozivnom istupu otkrio je kako je kontroverznu starletu uhvatio da usred noći, pod utjecajem alkohola, šalje poruke slavnim engleskim nogometašima Jacku Grealishu i Kyleu Walkeru dok su još bili u vezi. | Foto: Instagram
