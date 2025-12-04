FOTO Carevića je huligan htio napasti na Kutiji šibica. Spasio ga suigrač, reagirala i policija

Kasnije se navodilo da je napad bio djelo “neodgovornog pojedinca”, jednog huligana koji se probio pored osiguranja. Zbog toga su zaštitari koji su bili zaduženi za tu tribinu suspendirani jer nisu uspjeli spriječiti da netko skoči s više od četiri metra visine na teren. Incident je označen kao jedan od najtežih u povijesti Kutije šibica. | Foto: Marko Lukunic/Vecernji list