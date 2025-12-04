Obavijesti

PRIJE 19 GODINA

FOTO Carevića je huligan htio napasti na Kutiji šibica. Spasio ga suigrač, reagirala i policija

Trenera Gorice Marija Carevića Dinamo je prijavio delegatu utakmice u Gorici zbog neprimjerenog dobacivanja igračima "modrih". Zanimljivo, 2006. se u Zagrebu na utakmici Kutije šibica dogodio incident na kojem je huligan nasrnuo na Carevića
Trenera Gorice Marija Carevića Dinamo je prijavio delegatu utakmice u Gorici zbog neprimjerenog dobacivanja igračima "modrih". Zanimljivo, 2006. se u Zagrebu na utakmici Kutije šibica dogodio incident na kojem je huligan nasrnuo na Carevića | Foto: Marko Lukunic/Vecernji list
