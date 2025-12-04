FOTO Carevića je huligan htio napasti na Kutiji šibica. Spasio ga suigrač, reagirala i policija

Trenera Gorice Marija Carevića Dinamo je prijavio delegatu utakmice u Gorici zbog neprimjerenog dobacivanja igračima "modrih". Zanimljivo, 2006. se u Zagrebu na utakmici Kutije šibica dogodio incident na kojem je huligan nasrnuo na Carevića
Dogodilo se to 2006. godine na utakmici Kutije šibica između momčadi Plava škvadra i Pollini IBŽ, za koju je igrao Mario Carević. Utakmica je nakon 3-3 otišla na izvođenje penala. U trenutku kada je Carević trebao pucati odlučujući jedanaesterac, atmosfera u dvorani je proključala
S tribina su počeli letjeti predmeti poput upaljača, kovanica i kamenja, a onda je jedan huligan preskočio visoku tribinu i potrčao prema Careviću s namjerom da ga fizički napadne
Nakon što je taj huligan ušao na teren, izbila je masovna tučnjava u kojoj su sudjelovali igrači, dio publike, zaštitari, a kasnije i policija. S tribina su se bacale i bengalke. Momčad za koju je igrao Carević povukla se u svlačionicu, gdje su ostali oko dvadeset minuta, jer su smatrali da sigurnosti više nem
Zanimljivo, u obranu Carevića stao je suigrač Mirko Hrgović koji je, prema navodima, fizički udario huligana i na taj način obranio Carevića
Na nagovor organizatora vratili su se na teren kako bi se utakmica formalno završila. Carević je na kraju promašio penal, a Plava škvadra je prošla dalje
Kasnije se navodilo da je napad bio djelo “neodgovornog pojedinca”, jednog huligana koji se probio pored osiguranja. Zbog toga su zaštitari koji su bili zaduženi za tu tribinu suspendirani jer nisu uspjeli spriječiti da netko skoči s više od četiri metra visine na teren. Incident je označen kao jedan od najtežih u povijesti Kutije šibica.
- Nije postojao nikakav povod za takvo ponašanje. Od prve minute morali smo slušati vrijeđanje s tribina. Ponašanje dijela publike bilo je sramotno - rekao je tada Carević
Podsjetimo, Dinamo je nakon utakmice u Gorici (0-2) prijavio trenera domaće momčadi delegatu zbog neprimjerenih dobacivanja prema igračima "plavih"
Večernji list piše kako je Carević navodno posebno pretjerao s lijevim bekom Dinama, Matteom Perezom Vinlöfom, kojem je navodno u nekoliko navrata pogrdno dobacivao "majmune" s trenerske klupe
Carević je navodno dobacivao i drugim igračima Dinama, kao i stožeru ''modrih'' nakon što su se obje momčadi uputile u svlačionicu, piše Večernji
