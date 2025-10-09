FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Zlatko Dalić, ime koje je zlatnim slovima upisano u povijest hrvatskog nogometa, ostat će zapamćen kao najuspješniji izbornik "vatrenih", s kojima je osvojio svjetsko srebro i broncu, i prvi izbornik u klubu 100 utakmica.
| Foto: Bel Etage, VMD MODEL, V. Žganec Rogulja, M. Habljak/PIXSELL, M. Ćosić/24sata
Zlatko Dalić, ime koje je zlatnim slovima upisano u povijest hrvatskog nogometa, ostat će zapamćen kao najuspješniji izbornik "vatrenih", s kojima je osvojio svjetsko srebro i broncu, i prvi izbornik u klubu 100 utakmica. |
Foto: Bel Etage, VMD MODEL, V. Žganec Rogulja, M. Habljak/PIXSELL, M. Ćosić/24sata
Zlatko Dalić, ime koje je zlatnim slovima upisano u povijest hrvatskog nogometa, ostat će zapamćen kao najuspješniji izbornik "vatrenih", s kojima je osvojio svjetsko srebro i broncu, i prvi izbornik u klubu 100 utakmica.
| Foto: Bel Etage, VMD MODEL, V. Žganec Rogulja, M. Habljak/PIXSELL, M. Ćosić/24sata
Izvan zelenog travnjaka Dalić se dokazao i kao iznimno pronicljiv investitor s istančanim osjećajem za biznis.
| Foto: Željko Hladika/24sata
Novac zarađen tijekom bogate trenerske karijere, posebice u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mudro je uložio u impresivan portfelj luksuznih nekretnina i uspješnih poslovnih pothvata diljem Hrvatske.
| Foto: Željko Hladika/24sata
Njegovo carstvo proteže se od mirnog Varaždina, preko elitnih zagrebačkih adresa, do sunčane obale Jadrana, svjedočeći o čovjeku koji s jednakom strašću gradi uspjeh na terenu i izvan njega.
| Foto: Željko Hladika/24sata
Iako rođen u Livnu, Zlatko Dalić dom je pronašao u Varaždinu. U elitnom varaždinskom naselju, koje mještani od milja zovu "Beverly Hills", smještena je njegova obiteljska kuća u Ulici Zinke Kunc.
| Foto: Željko Hladika/24sata
Koliko je cijenjen među susjedima, govori i simpatična anegdota iz 2018. kada su, u slavlju nakon Svjetskog prvenstva, na ogradu njegove kuće postavili ploču s natpisom "Ulica Zlatka Dalića".
| Foto: Željko Hladika/24sata
No Varaždin za Dalića nije samo obiteljska oaza, već i centar njegovih poduzetničkih aktivnosti.
| Foto: Željko Hladika/24sata
U rujnu 2023. godine, u srcu baroknog grada, Dalić je otvorio restoran "The Family".
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Prostirući se na gotovo 700 četvornih metara, ovaj ugostiteljski objekt mnogo je više od mjesta za objedovanje.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Zamišljen je kao svojevrsni muzej posvećen uspjesima hrvatske reprezentacije, ispunjen dresovima, medaljama i drugim memorabilijama koje su obilježile njegovu karijeru.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Restoran, koji operativno vodi njegov prijatelj i poznati kuhar Damir Crleni, postao je nezaobilazna točka za sve ljubitelje nogometa.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Najpopularnije jelo na meniju je pizza "Srce vatreno".
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Ubrzo nakon restorana, na obližnjem Franjevačkom trgu, otvoren je i "The Family shop".
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Suvenirnica nudi širok asortiman proizvoda s motivima "vatrenih", od dresova i lopti do brendiranih lokalnih proizvoda, čime je Dalić zaokružio svoju poslovnu priču u gradu koji naziva domom.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Uza sve to, za potpuni bijeg od svakodnevice, izbornik posjeduje i manju vikendicu uz rijeku Dravu, utočište mira i tišine.
| Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Tamo je s obitelji i prijateljima u intimnoj atmosferi slavio srebro s Mundijala 2018. u Rusiji.
| Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Kad boravi u glavnom gradu, Zlatko Dalić bira samo najbolje lokacije. Njegov nekretninski portfelj u Zagrebu uključuje stanove u dva najprestižnija stambena kompleksa, potvrđujući njegov status u društvenoj eliti.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto REGENT Real Estate
Prva adresa je Ban Centar na Europskom trgu, u strogom centru grada. Ondje je vlasnik luksuznog dvosobnog stana površine 93,54 četvorna metra. (foto: ilustracija stana na prodaju)
| Foto: REGENT Real Estate
S obzirom na to da cijene kvadrata na ovoj lokaciji premašuju 13.000 eura, vrijednost ove nekretnine procjenjuje se na više od 1,2 milijuna eura. (foto: ilustracija stana na prodaju)
| Foto: Njuškalo/Regent
Jednu od nekretnina posjeduje i reprezentativac Mateo Kovačić.
| Foto: Igor Šoban, Patrik Macek/PIXSELL, 24sata
Foto REGENT Real Estate
Druga lokacija je moderni kompleks Park kneževa, omiljen među sportašima i poduzetnicima.
| Foto: VMD MODEL d.o.o.
Foto VMD MODEL d.o.o.
Dalićev stan u ovom naselju znatno je veći, prostire se na 147,11 četvornih metara i sastoji se od tri spavaće sobe, prostranog dnevnog boravka i pripadajuće lođe.
| Foto: VMD MODEL d.o.o.
Izvori otkrivaju i da se Dalić, zajedno sa sinom Tonijem, okušao i u trgovini nekretninama.
| Foto: VMD GRUPA d.o.o.
Preko svoje tvrtke "Zero Digital" kupili su, a zatim u kratkom roku i prodali, četverosobni stan u VMD-ovom kompleksu Centar Maksimir, što pokazuje da njegov interes nije ograničen samo na dugoročna ulaganja.
| Foto: VMD GRUPA d.o.o.
Foto VMD GRUPA d.o.o.
Ljubav prema moru Dalić je pretočio u investicije na dvije atraktivne lokacije na Jadranu.
| Foto: IVC
U Splitu, u kvartu Duilovo, posjeduje stan u luksuznoj zgradi Bel Etage.
| Foto: BEL ÉTAGE/Facebook
Ovaj moderni objekt sa samo 42 stana udaljen je tek stotinjak metara od morske obale.
| Foto: Mario Jelavić/Bel Etage
Među Dalićevim susjedima navodno je i poduzetnik Mate Rimac.
| Foto: Mario Jelavić/Bel Etage
Ipak, najviše pažnje privlači njegova impresivna vila u Novalji na otoku Pagu.
| Foto: Morana Ćosić/24sata
U prvom redu do mora u Novalji smještena je moderna dvokatnica s bazenom koju je Dalić nazvao "Villa Ainawi", u spomen na arapski klub Al-Ain koji je uspješno vodio.
| Foto: Morana Ćosić/24sata
Ova vila, u kojoj obitelj provodi ljeta, postala je poznata i kao mjesto gdje je 2018. organiziran svečani doček za izbornika.
| Foto: gradnjabazena.com
Luksuzno zdanje formalno je u vlasništvu njegove supruge Davorke.
| Foto: 24sata.hr
Vila predstavlja vrhunac Dalićeva nekretninskog portfelja i omiljeno mjesto za obiteljski odmor.
| Foto: Morana Ćosić/24sata
Iako posjeduje nekretnine diljem Hrvatske, Zlatko Dalić nikada nije zaboravio svoje korijene. Rođen je u Livnu, gdje mu žive članovi obitelji.
| Foto: Morana Ćosić/24sata
Foto Morana Ćosić/24sata
Iako dostupni podaci ne navode da posjeduje nekretnine u rodnom gradu, njegova povezanost s Livnom ostaje neraskidiva, a svaki njegov uspjeh ondje se slavi s posebnim ponosom.
| Foto: Matko Begović/PIXSELL
Od obiteljske kuće u Varaždinu, preko poslovnih prostora koji slave "vatrene", do luksuznih stanova i vila na obali, Zlatko Dalić izgradio je carstvo koje svjedoči o njegovoj viziji i poslovnoj mudrosti.
| Foto: Å½eljko Hladika/24sata
Njegov uspjeh nije samo u osvojenim medaljama, već i u sigurnoj budućnosti koju je stvorio za svoju obitelj, pametno ulažući u trajne vrijednosti, nekretnine na najpoželjnijim lokacijama u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Foto Å½eljko Hladika/24sata