FOTO Češka vozačica zavela je rekordera F1 pa ga ostavila

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom, Andreom Kimijem Antonellijem. Ipak, ova dvadesetogodišnja Čehinja mnogo je više od "djevojke vozača". Riječ je o talentiranoj i povijesno uspješnoj vozačici kartinga koja je sama gradila svoj put
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 10. rujna 2005. u malom češkom mjestu Vracov, Eliška je odrasla u obitelji čiji je život bio neraskidivo vezan uz oktanski cirkus. Njezine sestre, Tereza i Petra, kao i mlađi brat Zdeněk, također su se bavili utrkivanjem
| Foto: Instagram
Put u motosport za Elišku je počeo rano, već s pet godina, no nije to bila ljubav na prvi pogled. Inicijalna strast bila je očeva, a ona je tek slijedila njegov put.
| Foto: Instagram
Nakon pauze od nekoliko godina, s trinaest se vratila na stazu, ovog puta vođena vlastitom željom. Ta se odluka pokazala ispravnom. U godinama koje su slijedile, Bábíčková je ostvarila uspjehe koji su je upisali u povijest kartinga
| Foto: Instagram
Godine 2023. postala je prva žena koja je osvojila prestižno talijansko ACI karting prvenstvo u snažnoj OK kategoriji. Godinu ranije, također kao prva žena, trijumfirala je na natjecanju X30 IAME Games.
| Foto: Instagram
S Kimijem Antonellijem bila je u vezi od listopada 2023. godine. Eliška je postala redovita gošća u F1 paddocku, pružajući podršku svom dečku, a prvi put je viđena na Velikoj nagradi Saudijske Arabije
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, uoči početka nove F1 sezone, u veljači 2026., Eliška je potvrdila da je njihovoj ljubavi došao kraj. U videu objavljenom na društvenim mrežama objasnila je kako je ona bila ta koja je donijela odluku o prekidu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Odlučila sam prekinuti vezu jer sam osjećala da se više ne podudaramo u osobnim životima i onome što želimo za svoju budućnost. Naše vrijednosti pred kraj veze bile su vrlo različite", poručila je
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Oštro osudivši "lažne i odvratne narative" koji su se počeli širiti internetom nakon što su obožavatelji primijetili da više ne objavljuju zajedničke fotografije
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svoju budućnost vidi u poduzetništvu i stvaranju sadržaja, a obrazovanje joj je uvijek bilo prioritet, što dokazuje i matura na Američkoj akademiji u Pragu 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram