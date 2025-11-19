PODIGLE TEMPERATURU FOTO Cheerleadersice 'zapalile' dvoranu na utakmici Cibone

ZAGREB - Cibona je upisala poraz u susretu posljednjeg, šestog kola u skupini EUrokupa. Cibona je u KC Dražen Petrović izbubila od talijanske Pallacanestro Reggiane sa 65-73. Ciboni je trebala pobjeda kako bi osvojila prvo mjesto u skupini J. Nažalost, "Vukovi" nisu uspjeli i na koncu su omjerom 3-3 završili na trećem mjestu. A hit na utakmici bile su i cheerleadersice, koje su imale plesne točke tijekom utakmice.