FOTO Cheerleadersice 'zapalile' dvoranu na utakmici Cibone

ZAGREB - Cibona je upisala poraz u susretu posljednjeg, šestog kola u skupini EUrokupa. Cibona je u KC Dražen Petrović izbubila od talijanske Pallacanestro Reggiane sa 65-73. Ciboni je trebala pobjeda kako bi osvojila prvo mjesto u skupini J. Nažalost, "Vukovi" nisu uspjeli i na koncu su omjerom 3-3 završili na trećem mjestu. A hit na utakmici bile su i cheerleadersice, koje su imale plesne točke tijekom utakmice.
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Cibona je u KC Dražen Petrović izbubila od talijanske Pallacanestro Reggiane sa 65-73 u posljednjem kolu Eurokupa.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Talijanski sastav je daleko bolje otvorio odlučujući susret. Gosti su otvorili susret serijom 7-0, sredinom prve četvrtine su imali +10 (14-4), a ubrzo i velikih 14 razlike (20-6).
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Cibona je do kraja prvog dijela smanjila zaostatak na 10 koševa minusa (14-24), na poluvremenu je imala šest koševa zaostatka (31-37), a koncem trećeg perioda tri koša minusa (48-51).
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Pet minuta prije kraja susreta Cibona je mogla izjednačiti, bilo bi to prvo izjednačenje na utakmici.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
No Luka Skorić je realizirao jedno slobodno bacanje za 62-63.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Nažalost, gosti su odgovorili serijom 10-0 ugasivši svaku nadu u trijumf "vukova". Na koncu je završilo 65-73.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Talijanski sastav su do pobjede i prvog mjesta u skupini predvodili Jaylen Barford sa 16 koševa, Troy Caupain sa 15 koševa i devet asistencija, te Jaime Echenique sa 13 koševa.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL