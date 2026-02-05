Obavijesti

KOGA JE LJUBIO PORTUGALAC?

FOTO Cristiano danas slavi, a nekad su s njim slavile i one

Tijekom posljednjih 20-ak godina Cristiano Ronaldo dominira svjetskim nogometom, a pažnju javnosti plijenio je i njegov ljubavni život. Prisjetili smo se koje je ljepotice ljubio i s kime su ga povezivali
Možete ga voljeti ili mrziti, no Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša u povijesti. Jedna je od najpopularnijih medijskih ličnosti 21. stoljeća kojega se povezivalo s podosta djevojaka. Ovaj četvrtak napunio je 42 godine. | Foto: PA Images, NordPhoto/PIXSELL, Instagram
