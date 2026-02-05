FOTO Cristiano danas slavi, a nekad su s njim slavile i one

Tijekom posljednjih 20-ak godina Cristiano Ronaldo dominira svjetskim nogometom, a pažnju javnosti plijenio je i njegov ljubavni život. Prisjetili smo se koje je ljepotice ljubio i s kime su ga povezivali
Možete ga voljeti ili mrziti, no Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša u povijesti. Jedna je od najpopularnijih medijskih ličnosti 21. stoljeća kojega se povezivalo s podosta djevojaka. Ovaj četvrtak napunio je 42 godine.
| Foto: PA Images, NordPhoto/PIXSELL, Instagram
Možete ga voljeti ili mrziti, no Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša u povijesti. Jedna je od najpopularnijih medijskih ličnosti 21. stoljeća kojega se povezivalo s podosta djevojaka. Ovaj četvrtak napunio je 42 godine. |
Foto: PA Images, NordPhoto/PIXSELL, Instagram
Možete ga voljeti ili mrziti, no Cristiano Ronaldo jedan je od najboljih nogometaša u povijesti. Jedna je od najpopularnijih medijskih ličnosti 21. stoljeća kojega se povezivalo s podosta djevojaka. Ovaj četvrtak napunio je 42 godine.
| Foto: PA Images, NordPhoto/PIXSELL, Instagram
JORDANA JARDEL Brazilska manekenka i sestra Ronaldovog tadašnjeg suigrača Marija Jardela. Njihova veza iz 2003. godine bila je kratkotrajna. Jordana je u to vrijeme bila poznata po svojoj karijeri u modnoj industriji i društvenim krugovima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
MERCHE ROMERO Portugalska manekenka i TV voditeljica koja je bila u vezi s Ronaldom od 2005. do 2006. godine. Njihova veza bila je često u središtu pozornosti portugalskih medija, iako su oboje pokušavali zadržati privatnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
SORAIA CHAVES Portugalska glumica koja je bila povezana s Ronaldom 2006. godine. Soraia je poznata po svojim ulogama u portugalskim filmovima i serijama, a njihova veza bila je kratka. Njena karijera u glumi nastavila je rasti nakon njihove veze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
IMOGEN THOMAS Britanska reality zvijezda koja je bila povezana s Ronaldom 2006. godine. Imogen je stekla slavu sudjelovanjem u britanskom reality showu "Big Brother". Njihova veza izazvala je velik interes otočkih medija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
GEMMA ATKINSON Britanska manekenka i glumica s kojom je Ronaldo bio u kratkoj vezi 2007. godine. Gemma je poznata po svojim ulogama u britanskim TV serijama i svojoj karijeri u modelingu. Ostali su u dobrim odnosima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
NEREIDA GALLARDO Španjolska manekenka koja je postala poznata zbog svoje veze s Ronaldom 2008. godine. Radila je s poznatim časopisima poput "Interviú" i "Playboy Portugal". Prekinuli su nakon nekoliko mjeseci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
PARIS HILTON Američka nasljednica i reality zvijezda s kojom je Ronaldo bio povezan 2009. godine. Njihova veza izazvala je veliku pažnju medija jer su viđeni zajedno na nekoliko zabava u Los Angelesu. Paris je poznata po glamuroznom stilu života.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters
Foto Ik Aldama
Foto Rod Lamkey - CNP - ilustrativna fotografija
GABRIELA ENDRINGER Brazilska manekenka s kojom je Ronaldo bio povezan 2009. godine. Gabriela je poznata po svojoj karijeri u modelingu, a njihova veza također je bila kratkog vijeka.
| Foto: FHM
RAFFAELLA FICO Talijanska manekenka i reality zvijezda s kojom je Ronaldo bio povezan 2009. godine. Raffaella je poznata po sudjelovanju u talijanskim reality emisijama i karijeri u modnoj industriji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
KIM KARDASHIAN Glasine o vezi između Ronalda i Kim Kardashian pojavile su se 2010. godine, kada su viđeni zajedno u Madridu. Kim je tada bila u usponu svoje karijere, a njihova navodna veza nikad nije potvrđena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto CAITLIN OCHS/REUTERS
Foto Instagram
IRINA SHAYK Ruska manekenka s kojom je Ronaldo bio u vezi od 2010. do 2015. godine. Njihova veza bila je jedna od najpoznatijih u svijetu slavnih, a zajedno su se pojavljivali na crvenim tepisima i naslovnicama časopisa.
| Foto: nph / Alterphotos
Foto Acero/AlterPhotos/ABACAPRESS.COM/PA Images
Foto Instagram
Foto Instagram
LUCIA VILLALON Španjolska novinarka s kojom je Ronaldo bio povezan 2015. godine nakon prekida s Irinom Shayk. Lucia je poznata po svom radu u sportskom novinarstvu i šarmu koji je osvojio mnoge.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
GEORGINA RODRIGUEZ Trenutačna djevojka Cristiana Ronalda. Par se upoznao 2016. godine u trgovini Gucci gdje je Georgina radila. Imaju dvoje djece zajedno. Georgina je također uspješna manekenka i influencerica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION