FOTO Dias nedavno prekinuo, a manekenka je sada objavila selfie iz kreveta njegove bivše

Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života
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Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života. Samo nekoliko mjeseci nakon prekida veze s popularnom britanskom voditeljicom Mayom Jamom, čini se da je portugalski branič pronašao novu ljubav. Glasine je potaknula njemačka manekenka Valentina Best, koja je na TikToku objavila video za koji su mnogi uvjereni da je snimljen u Diasovom krevetu.
| Foto: Instagram
Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života. Samo nekoliko mjeseci nakon prekida veze s popularnom britanskom voditeljicom Mayom Jamom, čini se da je portugalski branič pronašao novu ljubav. Glasine je potaknula njemačka manekenka Valentina Best, koja je na TikToku objavila video za koji su mnogi uvjereni da je snimljen u Diasovom krevetu. |
Foto: Instagram
Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života. Samo nekoliko mjeseci nakon prekida veze s popularnom britanskom voditeljicom Mayom Jamom, čini se da je portugalski branič pronašao novu ljubav. Glasine je potaknula njemačka manekenka Valentina Best, koja je na TikToku objavila video za koji su mnogi uvjereni da je snimljen u Diasovom krevetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obožavateljima oštrog oka nije trebalo dugo da prepoznaju interijer luksuzne vile vrijedne četiri milijuna funti u Cheshireu, koju je Dias do svibnja dijelio s Mayom Jamom. Valentina (28) je na svojim društvenim mrežama podijelila snimke prostrane kuhinje i teretane, a pratitelji su ih povezali s nogometaševim domom.
| Foto: Instagram
Kao konačni dokaz, manekenka s više od 160 tisuća pratitelja objavila je i fotografiju kave iz lokalnog kafića u Alderley Edgeu, mjestu gdje nogometaš živi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram