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VALENTINA BEST

FOTO Dias nedavno prekinuo, a manekenka je sada objavila selfie iz kreveta njegove bivše

Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života
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FOTO Dias nedavno prekinuo, a manekenka je sada objavila selfie iz kreveta njegove bivše
Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života. Samo nekoliko mjeseci nakon prekida veze s popularnom britanskom voditeljicom Mayom Jamom, čini se da je portugalski branič pronašao novu ljubav. Glasine je potaknula njemačka manekenka Valentina Best, koja je na TikToku objavila video za koji su mnogi uvjereni da je snimljen u Diasovom krevetu. | Foto: Instagram
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Nogometaš Manchester Cityja Rúben Dias ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog poteza na terenu, već zbog ljubavnog života. Samo nekoliko mjeseci nakon prekida veze s popularnom britanskom voditeljicom Mayom Jamom, čini se da je portugalski branič pronašao novu ljubav. Glasine je potaknula njemačka manekenka Valentina Best, koja je na TikToku objavila video za koji su mnogi uvjereni da je snimljen u Diasovom krevetu. | Foto: Instagram
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