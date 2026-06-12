FOTO Diletta, jesi uopće rodila?! Upala u ložu brazilskih legendi i fotkama zapalila obožavatelje

Diletta Leotta prije samo mjesec dana rodila je drugo dijete, sina Leonarda, a samo kratko vrijeme nakon poroda vratila se pred kamere
Poznata talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti, ovoga puta na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine u Mexico Cityju.
| Foto: instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti, ovoga puta na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine u Mexico Cityju. |
Foto: instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti, ovoga puta na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine u Mexico Cityju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Okružena najvećim imenima nogometnog svijeta, Leotta je još jednom potvrdila svoj status jedne od najutjecajnijih medijskih ličnosti u sportu, a fotografijama s brazilskim legendama Ronaldom i Ronaldinhom zapalila je društvene mreže.
| Foto: instagram
Njezin profesionalni angažman događa se nedugo nakon što je na svijet donijela svoje drugo dijete, što je izazvalo divljenje, ali i brojne rasprave među njezinim milijunskim pratiteljima.
| Foto: instagram
Otvaranje Mundijala u Meksiku, jednoj od tri zemlje domaćina uz SAD i Kanadu, okupilo je nogometnu elitu, a Diletta Leotta bila je ondje u sklopu svog novinarskog zadatka za televizijsku kuću DAZN.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Kao veliko nogometno ime s medijske strane, iskoristila je priliku za druženje s legendama koje su obilježile povijest ovog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od devet milijuna ljudi, podijelila je svoje uzbuđenje s pratiteljima objavivši fotografiju na kojoj pozira nasmijana između Ronalda Nazárija i Ronaldinha.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Slika je u kratkom roku postala viralna, a obožavatelji su komentirali kako se talijanska zvijezda savršeno uklapa u društvo nogometnih besmrtnika.
| Foto: Instagram
Njezina prisutnost na ovakvim događajima nije iznenađenje; Leotta je godinama zaštitno lice prijenosa talijanske Serie A, a njezini intervjui s najvećim igračima i trenerima postali su nezaobilazni dio nogometne kulture.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Nedavno je, uoči početka klupskog Svjetskog prvenstva, intervjuirala i predsjednika Fife Giannija Infantina, demonstrirajući svoj utjecaj i pristup najvišim ešalonima sporta.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Ono što fascinira javnost gotovo jednako kao i njezina karijera jest Leottina sposobnost da s nevjerojatnom lakoćom balansira između poslovnih obveza i majčinstva.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Nedavno je rodila svoje drugo dijete, sina Leonarda, a samo kratko vrijeme nakon poroda vratila se pred kamere.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Sličan scenarij dogodio se i nakon rođenja njezine kćeri Arije u kolovozu 2023. godine, kada se na posao vratila nakon samo mjesec dana. Njezin brzi povratak izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Dok su je jedni hvalili kao inspiraciju modernim ženama koje uspješno spajaju karijeru i obitelj, drugi su se pitali kako joj to polazi za rukom.
| Foto: Instagram
Fotografije koje je objavila neposredno nakon poroda, na kojima izgleda besprijekorno, potaknule su komentare poput "najljepša mama na svijetu" i "kako je moguće da ovako izgleda?".
| Foto: Instagram
Svaka njezina objava, bilo profesionalna ili privatna, pretvara se u vijest, potvrđujući njezin status medijskog fenomena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Privatni život Dilette Leotte podjednako je zanimljiv javnosti, ponajviše zbog njezine veze s njemačkim golmanom Lorisom Kariusom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par se vjenčao prošle godine na raskošnoj ceremoniji na Siciliji, s pogledom na Tirensko more.
| Foto: Instagram
Leotta je nosila veo s natpisom "Sve što sam ikada željela", a njihova kći Aria imala je posebnu ulogu na vjenčanju.
| Foto: Instagram
Njihova ljubavna priča započela je 2022. godine, a Leotta je u jednom intervjuu otkrila detalje njihovog prvog susreta u Parizu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bila sam na Pariškom tjednu mode s prijateljicama i otišle smo na večeru. Kada je on ušao, osvijetlio je prostoriju, kao da je sunce ušlo. Rekla sam djevojkama: ‘Gledajte, ušao je čovjek mog života’, ispričala je Leotta.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Njihov odnos često je bio na kušnji zbog udaljenosti i Kariusove karijere.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto instagram
Foto instagram
Dok je on bio golman Newcastlea, Leotta je otvoreno govorila kako se nada da će potpisati za neki talijanski klub kako bi bio bliže obitelji u Milanu.
| Foto: instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Spominjala je Monzu kao idealnu opciju, ističući kako se igrači koji dođu u Serie A zaljube u Italiju i često ostanu zauvijek.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Ipak, Kariusova karijera krenula je drugim smjerom. Nakon isteka ugovora s engleskim klubom, vratio se u rodnu Njemačku i potpisao za drugoligaša Schalke.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je produžio ugovor do 2027. godine, što znači da će par i dalje održavati vezu na daljinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč profesionalnim izazovima, s dolaskom sina Leonarda njihova obitelj sada je četveročlana, a Diletta Leotta s osmjehom nastavlja graditi svoju impresivnu karijeru, dokazujući da su za nju granice između privatnog i poslovnog uspjeha gotovo nepostojeće.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram