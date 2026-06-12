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FOTO Diletta, jesi uopće rodila?! Upala u ložu brazilskih legendi i fotkama zapalila obožavatelje

Diletta Leotta prije samo mjesec dana rodila je drugo dijete, sina Leonarda, a samo kratko vrijeme nakon poroda vratila se pred kamere
FOTO Diletta, jesi uopće rodila?! Upala u ložu brazilskih legendi i fotkama zapalila obožavatelje
Poznata talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti, ovoga puta na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine u Mexico Cityju. | Foto: instagram
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Poznata talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno se našla u središtu svjetske pozornosti, ovoga puta na svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine u Mexico Cityju. | Foto: instagram
Komentari 1

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