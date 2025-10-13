FOTO Dinamo održao Plavu noć u Hercegovini, Bobanu ovacije: 'Ne trebam vam ja da ga volite'

Čapljina je pozdravila delegaciju Dinama koji koji je u nedjelju u restoranu Dalmata održao druženje s članovima na Plavoj noći
Osim za ulični festival Dinamovo, koji je proteklu subotu održan u Sesvetama u trećem izdanju ove sezone, Dinamo je ovu reprezentativnu stanku iskoristio i za feštu u Hercegovini, za Plavu noć u Čapljini. Glavna je zvijezda bio predsjednik kluba Zvonimir Boban.
Među uglednim gostima iz maksimirskog kluba na svečanoj večeri u restoranu Dalmata u Gabela Polju bili su ambasador Silvio Marić i skaut Tomo Šokota.
Atmosferu među dinamovcima u Hercegovini zagrijavale su navijačke pjesme.
Hvala vam puno na ovoj ljubavi, na pažnji, na strasti za Dinamo, na strasti cijele Čapljine na ovom gostoprimstvu koje je toliko srčano, divno i iskreno. Ne treba vama Zvone Boban da volite Dinamo, ne treba nama Uprava, ne treba vama nitko da volite Dinamo. On je sam po sebi potreban i dovoljan za sve vas da ga volite, ja sam tu u prolazu, kazao je Boban, prenosi Čapljinski portal.
Ja to najiskrenije živim i mislim, nije populizam, ne volim jeftine frazetine i to me nikad nije zanimalo, dodao je Boban, koji je dobio veliki pljesak prisutnih.
Večera je imala i humanitarnu notu jer su Udruga Betlehem, HU Cvijet Čapljina, HNK Čapljna i Dinamova zaklada Nema predaje dobile dinacije.
Za glazbenu kulisu bili su zaduženi klapa Trebižat, Dukati i Djerko Ulica.
Tijekom Plavog vikenda u organizaciji Dinama odigrana je i prijateljska utakmica između klupskih i veterana HNK Hercegovina, a domaćini su pobijedili 5-4, a reper Marin Ivanović Stoka u kinodvorani izveo je predstavu "Stara škola kreka" i držao ispovijest o paklu droge kroz koji je prošao.
