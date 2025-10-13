Obavijesti

FEŠTA U ČAPLJINI

FOTO Dinamo održao Plavu noć u Hercegovini, Bobanu ovacije: 'Ne trebam vam ja da ga volite'

Čapljina je pozdravila delegaciju Dinama koji koji je u nedjelju u restoranu Dalmata održao druženje s članovima na Plavoj noći
Osim za ulični festival Dinamovo, koji je proteklu subotu održan u Sesvetama u trećem izdanju ove sezone, Dinamo je ovu reprezentativnu stanku iskoristio i za feštu u Hercegovini, za Plavu noć u Čapljini. Glavna je zvijezda bio predsjednik kluba Zvonimir Boban. | Foto: Čapljinski portal
