POMAMA ZA DINAMOVCIMA
FOTO Dinamo otvorio novi fan shop. Kad su se igrači pojavili, nastala je totalna ludnica...
Premalo je mjesta bilo za sve zainteresirane navijače koji su se pojavili u zagrebačkom City Center One Eastu gdje je Dinamo otvorio novi fan shop. Nekoliko stotina navijača došlo je upoznati svoje idole, a među njima su bili Dion Drena Beljo, Dejan Ljubičić, Luka Stojković, Ivan Nevistić, Gabriel Vidović i Robert Mudražija. Neumorno su udovoljavali željama navijača i sa smiješkom na licu dijelili autograme, spremno pozirali za fotografiju. A bilo je navijača svih dobi, od najmlađih do onih starijih.