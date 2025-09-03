Obavijesti

POMAMA ZA DINAMOVCIMA

FOTO Dinamo otvorio novi fan shop. Kad su se igrači pojavili, nastala je totalna ludnica...

Premalo je mjesta bilo za sve zainteresirane navijače koji su se pojavili u zagrebačkom City Center One Eastu gdje je Dinamo otvorio novi fan shop. Nekoliko stotina navijača došlo je upoznati svoje idole, a među njima su bili Dion Drena Beljo, Dejan Ljubičić, Luka Stojković, Ivan Nevistić, Gabriel Vidović i Robert Mudražija. Neumorno su udovoljavali željama navijača i sa smiješkom na licu dijelili autograme, spremno pozirali za fotografiju. A bilo je navijača svih dobi, od najmlađih do onih starijih.
Zagreb: Otvorenje novog Dinamovog fan shopa
