FOTO Dinamo zaplavio Dubravu i uveličao stoljeće nogometa u tom kraju. Pogledajte galeriju

Novi travnjak, klupska zgrada sa svlačionicama i uređeni prostor oko igrališta obilježili su promjenu u odnosu na zapušteni teren koji je ondje prije stajao. Kvaliteta travnjaka bi, kažu, mogla posramiti i klubove iz znatno viših liga. Mještani su tako dobili uređeno sportsko središte koje će koristiti nogometaši i buduće generacije. | Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr