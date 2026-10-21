FOTO Dinamo zaplavio Dubravu i uveličao stoljeće nogometa u tom kraju. Pogledajte galeriju

DUBRAVA - DINAMO B 2-6 Dubrava kraj Vrbovca slavila 100 godina nogometa (zapravo 103), a "modri" su u svečanom povratku nakon 53 godine slavio 6-2. Novi kompleks blista, domaći su dvaput šokirali favorite
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NK Dubrava iz Dubrave Vrbovečke proslavila je 100. obljetnicu nogometa u mjestu utakmicom protiv Dinamove druge momčadi. Gosti su slavili 6-2, no domaćini su dvaput poveli i dugo držali neizvjestan rezultat. Svečanost je pratilo otvaranje obnovljenog nogometnog kompleksa koji uključuje novu klupsku zgradu, uređene prostorije i parkiralište.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
NK Dubrava iz Dubrave Vrbovečke proslavila je 100. obljetnicu nogometa u mjestu utakmicom protiv Dinamove druge momčadi. Gosti su slavili 6-2, no domaćini su dvaput poveli i dugo držali neizvjestan rezultat. Svečanost je pratilo otvaranje obnovljenog nogometnog kompleksa koji uključuje novu klupsku zgradu, uređene prostorije i parkiralište. |
Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
NK Dubrava iz Dubrave Vrbovečke proslavila je 100. obljetnicu nogometa u mjestu utakmicom protiv Dinamove druge momčadi. Gosti su slavili 6-2, no domaćini su dvaput poveli i dugo držali neizvjestan rezultat. Svečanost je pratilo otvaranje obnovljenog nogometnog kompleksa koji uključuje novu klupsku zgradu, uređene prostorije i parkiralište.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Dubrava se natječe u šestom rangu hrvatskog nogometa, dok Dinamova druga momčad igra u Prvoj NL, četiri razine više. "Modre" je u Dubravu Vrbovečku poveo trener Jerko Leko, a prva momčad Dinama nije nastupila jer su je čekale europske obveze.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Prema zapisima iz klupske povijesti, prvu loptu u Dubravu donio je Ilija Tatomir, poznat kao Gavran. Klub je tijekom desetljeća mijenjao ime, igrače i uprave, ali nogomet je ostao dio života mjesta, koje danas ima nešto više od 1200 stanovnika, piše SportNews.hr.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Dinamo je u Dubravi gostovao i 1973., kada je klub obilježio 50 godina nogometne tradicije. Zagrepčani su tada pobijedili 9-1. Budući da je stota obljetnica pala 2023., ovogodišnja proslava kasnila je tri godine, a završetak radova na kompleksu poslužio je kao povod za svečanost.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Novi travnjak, klupska zgrada sa svlačionicama i uređeni prostor oko igrališta obilježili su promjenu u odnosu na zapušteni teren koji je ondje prije stajao. Kvaliteta travnjaka bi, kažu, mogla posramiti i klubove iz znatno viših liga. Mještani su tako dobili uređeno sportsko središte koje će koristiti nogometaši i buduće generacije.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Dubrava je povela 1-0, a Dinamo izjednačio preko Tomasa Bakovića. Domaćini su potom ponovno stigli do prednosti, 2-1, prije nego što je Mislav Ćutuk izjednačio u 38. minuti.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Dinamo je na početku drugog poluvremena prešao u vodstvo, a potom postigao još tri gola za konačnih 6:2. Ćutuk je zabio i drugi gol, a strijelci su bili i Karlo Zulfić, Noah Nsoki te Leonardo Perković.
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Nakon utakmice domaćini su nastavili druženje uz okrjepu. U Dubravi su se tako obljetnica i povratak Dinama nakon 53 godine poklopili s otvaranjem novog poglavlja za klub. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr
Foto Dragan Đukanović/SportNews.hr