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GOLIJADA KRAJ VRBOVCA

FOTO Dinamo zaplavio Dubravu i uveličao stoljeće nogometa u tom kraju. Pogledajte galeriju

DUBRAVA - DINAMO B 2-6 Dubrava kraj Vrbovca slavila 100 godina nogometa (zapravo 103), a "modri" su u svečanom povratku nakon 53 godine slavio 6-2. Novi kompleks blista, domaći su dvaput šokirali favorite
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FOTO Dinamo zaplavio Dubravu i uveličao stoljeće nogometa u tom kraju. Pogledajte galeriju
NK Dubrava iz Dubrave Vrbovečke proslavila je 100. obljetnicu nogometa u mjestu utakmicom protiv Dinamove druge momčadi. Gosti su slavili 6-2, no domaćini su dvaput poveli i dugo držali neizvjestan rezultat. Svečanost je pratilo otvaranje obnovljenog nogometnog kompleksa koji uključuje novu klupsku zgradu, uređene prostorije i parkiralište. | Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
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NK Dubrava iz Dubrave Vrbovečke proslavila je 100. obljetnicu nogometa u mjestu utakmicom protiv Dinamove druge momčadi. Gosti su slavili 6-2, no domaćini su dvaput poveli i dugo držali neizvjestan rezultat. Svečanost je pratilo otvaranje obnovljenog nogometnog kompleksa koji uključuje novu klupsku zgradu, uređene prostorije i parkiralište. | Foto: Dragan Đukanović/SportNews.hr
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