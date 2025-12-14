FOTO Dinamov dragulj oduševio navijače objavom na mrežama

Dinamo je raspodijom u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo 5-2 u 17. kolu HNL-a, a Cardoso Varela odigrao je posljednjih 25 minuta za goste. Navijače je oduševio na društvenim mrežama nakon utakmice.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Naime, Portugalac je opis objave napisao na hrvatskom jeziku.

"Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys", napisao je 17-godišnjak u opisu objave.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Arber Hoxha mu je odgovorio isticanjem da je već naučio hrvatski, a Varela je odgovorom još jednom oduševio.

"Već sam Hrvat", poručio je.

Foto: Instagram

Varela je u Dinamo stigao u veljači ove godine, a ove je sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola. Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura.