FOTO Dinamov dragulj oduševio navijače objavom na mrežama

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varela je u Dinamo stigao u veljači ove godine, a ove je sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola. Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura

Dinamo je raspodijom u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo 5-2 u 17. kolu HNL-a, a Cardoso Varela odigrao je posljednjih 25 minuta za goste. Navijače je oduševio na društvenim mrežama nakon utakmice. 

Naime, Portugalac je opis objave napisao na hrvatskom jeziku. 

"Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys", napisao je 17-godišnjak u opisu objave. 

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Arber Hoxha mu je odgovorio isticanjem da je već naučio hrvatski, a Varela je odgovorom još jednom oduševio. 

"Već sam Hrvat", poručio je. 

Foto: Instagram

Varela je u Dinamo stigao u veljači ove godine, a ove je sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola. Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. 

