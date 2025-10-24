FOTO Dinamovac se izležavao, a vremena više nema. Potez hit Španjolca oduševio je mnoge...

Nogometaši Dinama osvojili su bod u trećem kolu Europske lige. Nakon dvije pobjede iz prve dvije utakmice, ''modri'' su stigli u Malmö kao favoriti za pobjedu, ali domaćin ih je iznenadio golom iz prekida na kraju prvog poluvremena. Dinamovci su imali čak 18 udaraca prema golu Šveđana, od čega šest u okvir gola, ali tek su u 96. minuti stigli do važnog boda.

Strijelac je bio 16-godišnji Cardoso Varela, koji je ušao u 85. minuti i napravio razliku u desetak minuta koje je proveo na terenu. Mnogi su očekivali kako će sudac Willy Delajod dodatno produžiti utakmicu... Prvotno je pokazao šest minuta nadoknade, ali se nogometaš Malmöa, Oscar Lewicki, "valjao" po travnjaku pa mu je postalo jasno kako mora pokazati barem sedam minuta nadoknade.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Ipak, Lewicki je uzeo više vremena nego što se itko iz Dinama nadao, čak više od dvije minute trajao je njegov izlazak iz igre. Delajoda to, očito, nije puno brinulo, pa je nakon Dinamova gola jasno pokazao kako će se odigrati još samo jedan napad. Domaćini su napravili prekršaj na Monsefu Bakraru, koji je dobio udarac u lice.

Protivnik je nezgodno pogodio Alžirca, koji se uhvatio za lice i ostao ležati na travnjaku. Zatim je oduševio hit stoper Sergi Dominguez, koji se istaknuo vrlo dobrim igrama u ovoj sezoni. Raširio je ruke i zatražio loptu od suigrača, a zatim se sjurio prema Bakraru.

Poručio je Bakraru kako Dinamu ponestaje vremena i kako sada nema komfora za izležavanje na travnjaku, koliko god ga bolio udarac kojeg je dobio u lice. Ofenzivac Dinama poslušao je bivšeg igrača Barcelone i ustao uz njegovu pomoć, a zatim su obojica otišla na skok.

Međutim, Rodriguezov postupak nekako je bio uzaludan. Naravno, to nije njegova krivica. U priču se opet upleo Delajod, koji se trudio isticati svoj autoritet na utakmici.

Zaustavio je brzi pokušaj izvođenja, čak je tražio i da Valinčić vrati loptu na svoju lopovicu, a zatim je desni bek Dinama izveo slobodni udarac iz kojeg ''modri'' na kraju nisu zaprijetili.