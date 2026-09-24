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NAPALA AVIOPRIJEVOZNIKA

FOTO Djevojka hajdukovca u suzama zbog scene na putu za Zagreb: 'Vidimo se na sudu!'

Tania Deniz, djevojka nogometaša Carlosa Martina, briznula je u plač zbog postupanja na aerodromu. Tvrdi da su joj psa ostavili na pisti iako je sve bilo dogovoreno i plaćeno
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FOTO Djevojka hajdukovca u suzama zbog scene na putu za Zagreb: 'Vidimo se na sudu!'
Španjolska reality zvijezda i influencerica Tania Deniz, djevojka nogometaša Hajduka Carlosa Martina, podijelila je s pratiteljima na TikToku dramatično iskustvo s putovanja iz Madrida u Zagreb. | Foto: TikTok/screenshot
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Španjolska reality zvijezda i influencerica Tania Deniz, djevojka nogometaša Hajduka Carlosa Martina, podijelila je s pratiteljima na TikToku dramatično iskustvo s putovanja iz Madrida u Zagreb. | Foto: TikTok/screenshot
Komentari 2

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