FOTO Djevojka hajdukovca u suzama zbog scene na putu za Zagreb: 'Vidimo se na sudu!'

Tania Deniz, djevojka nogometaša Carlosa Martina, briznula je u plač zbog postupanja na aerodromu. Tvrdi da su joj psa ostavili na pisti iako je sve bilo dogovoreno i plaćeno
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Španjolska reality zvijezda i influencerica Tania Deniz, djevojka nogometaša Hajduka Carlosa Martina, podijelila je s pratiteljima na TikToku dramatično iskustvo s putovanja iz Madrida u Zagreb.
| Foto: TikTok/screenshot
Španjolska reality zvijezda i influencerica Tania Deniz, djevojka nogometaša Hajduka Carlosa Martina, podijelila je s pratiteljima na TikToku dramatično iskustvo s putovanja iz Madrida u Zagreb. |
Foto: TikTok/screenshot
Španjolska reality zvijezda i influencerica Tania Deniz, djevojka nogometaša Hajduka Carlosa Martina, podijelila je s pratiteljima na TikToku dramatično iskustvo s putovanja iz Madrida u Zagreb.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto instagram
U emotivnom videu obrušila se na avioprijevoznika zbog načina na koji su postupali s njezinim psom. Tania, koja se nedavno preselila u Hrvatsku kako bi živjela s dečkom, tvrdi da je sve bilo dogovoreno i plaćeno unaprijed.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto instagram
- Ovo je neoprostivo i neću to ostaviti na ovome. Nadam se da će vidjeti ovaj video i da će ih biti sram - izjavila je Tania kroz suze.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto instagram
Prema njezinim riječima, manji pas jazavčar je pušten s njom u kabinu, dok je veći doberman ostao na pisti. Pokazala je i dokaze, uključujući mailove s potvrdom rezervacije i mjerama transportera te račun na 200 eura.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto TikTok/screenshot
Tvrdi da joj je osoblje pred polijetanje reklo da transporter ne stane u avion iako je ranije prošao kontrolu.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto instagram
- Ostavili su ga vani samog. Gdje je profesionalnost ljudi zaduženih za prtljagu?! Nitko nije bio odgovoran što su psa ostavili vani. Gdje je tu zaštita prava životinja - govorila je kroz suze.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto instagram
Njezin video izazvao je lavinu reakcija na TikToku. Mnogi pratitelji su joj pružili podršku. Neki su komentirali da nikad ne bi svoje ljubimce stavili u prtljažni prostor.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Ono što su učinili je sramotno. Ovo neće proći nekažnjeno. Vidimo se na sudu", zaključila je influencerica u objavi.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Preseljenje u Split za Taniu Déniz nije bila jednostavna odluka, zbog ljubavi je morala napustiti Madrid i život koji je ondje gradila posljednjih pet godina.
| Foto: instagram
Foto instagram
- Radila sam u Madridu kada me Carlos nazvao i rekao mi da moramo donijeti važnu odluku. Nisam dvojila oko toga da krenem s njim - rekla je nedavno Tania za 24sata i otkrila kako je svjesna da je ovo bila iznimna i velika prilika za Carlosa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Splitske plaže i grad već je istražila, ali hrvatsku gastronomsku ponudu i naša tradicionalna jela još nije imala prilike okusiti. Iako su tek nedavno započeli svoj život u Splitu, Tania je već naučila neke hrvatske riječi.
| Foto: instagram
Foto instagram
- Prva riječ koju sam naučila bila je 'ajmo', jer sam htjela napisati nešto na Instagramu kako bih podržala klub i primijetila sam da ljudi često govore 'Ajmo Hajduk' - ispričala je influencerica. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/
Foto Privatni album/