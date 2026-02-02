Obavijesti

Galerija

Komentari 35
VELIKA FOTOGALERIJA

200 FOTKI DOČEKA Ovako su slavili naši brončani rukometaši

Zagreb je gorio! Rukometaši donijeli broncu s Europskog prvenstva, a deseci tisuća navijača slavilo na Trgu bana Jelačića. Kapetan Martinović i junak Mandić oduševili mase, a Thompson podigao atmosferu hitovima
Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.  | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/220
Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.  | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 35

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026