FOTO Dok on ruši rekorde, ona osvaja muška srca. Zanosna Šveđanka osvojila je olimpijca

Desiré Inglander je zaručnica švedskog atletičara Armanda "Monda" Duplantisa. Ona je uspješna manekenka, influencerica, a oni su bili hit na Olimpijskim igrama u Parizu
Desiré Inglander je zaručnica švedskog atletičara Armanda "Monda" Duplantisa. Ona je uspješna manekenka, influencerica i žena koja je, kako sam Duplantis kaže, unijela prijeko potrebnu ravnotežu u njegov život
Desiré Inglander rođena je 2. svibnja 2001. godine u Stockholmu. Nakon srednje škole, završila je tečaj content marketinga na prestižnoj Berghs School of Communication, što joj je dalo vještine da izgradi impresivnu karijeru
Danas radi kao model za agenciju i surađuje s brojnim poznatim brendovima poput Diora, L'Oréala i Prade
Iznimno je popularna na društvenim mrežama, gdje je na TikToku prati više od milijun ljudi, a na Instagramu gotovo 810 tisuća
Par je postao hit na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine kada je Duplantis srušio svjetski rekord u skoku s motkom preskočivši nevjerojatnih 6,25 metara, a prvo što je učinio bilo je potrčati prema tribinama
Tamo ga je u suzama dočekala Desiré, a njihov poljubac obišao je svijet brzinom munje i postao jedan od najupečatljivijih trenutaka Igara
Upoznali su se na tradicionalnoj švedskoj proslavi Ivanjske noći 2020. godine. Desiré je tek bila završila srednju školu
Iako je rođen u Americi, Duplantis nastupa za Švedsku, a zbog Desire je naučio tečno pričati švedski
U listopadu 2024. godine, Duplantis je odlučio zaprositi Desiré, a to je učinio na spektakularan način. U suradnji s časopisom Vogue Scandinavia, organizirao je lažno snimanje u Hamptonsu kako bi bio siguran da će iznenađenje biti potpuno
Dok je Desiré mislila da poziraju za modni editorijal, on je kleknuo i postavio pitanje
Ovo je bilo puno, puno stresnije od natjecanja na Olimpijskim igrama - priznao je kasnije
