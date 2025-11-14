VJENČANI PAR
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), vjerojatno će otići na posudbu u Lyon, prenosi Fabrizio Romano. S njime bi trebala i supruga.
Brazilac je u ljeto 2024. stigao u Real Madrid u velikom transferu "teškom" skoro 50 milijuna eura. S njime je iz Brazila u Španjolsku preselila i tada djevojka, a sada već i supruga Gabriely Miranda.
Naime, Endrick je uoči 19. rođendana izveo pred oltar pet godina stariju influencericu.
Par je u vezi oko dvije godine nakon što su bili prijatelji.
Unatoč velikim očekivanjima, Endrick nije imao zapaženu ulogu u prvoj sezoni u Madridu. Zabio je sedam golova iz 37 nastupa. U ovoj sezoni tek je jednom nastupio
Iako je njihova razlika u godinama izazivala mnoge reakcije, par je ostao nezavisan i odan jedno drugom. Gabriely je često postavljala slike na Instagramu u kojima nosi bijeli dres Real Madrida, pokazujući ponos i podršku.
Par je tijekom jednog intervjua za popularnu brazilsku TV emisiju otkrio pojedinosti njihovog "ljubavnog ugovora".
Prema tom ugovoru, Endrick i Gabriely ne smiju biti u intimnom kontaktu s bivšim partnerima ili pripadnicima suprotnog spola.
Endrick je otkrio i kako je obavezno da drže ruke i govore si "volim te".
Tu su i klauzule o ponašanju. Gabriely i Endrick tako ne smiju izaći u društvu ili otići spavati ako su u svađi.
Ako Endrick ili Gabriely prekrše stavke ugovora, na kraju mjeseca moraju platiti kaznu - odnosno drugoj osobi kupiti poklon po želji.
