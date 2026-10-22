FOTO Draženova voštana figura zasjala u Ciboninom prolazu!

Prilikom izrade se pazilo na detalje te je sve napravljeno uz pomoć obitelji Petrović, a kako kažu u muzeju, i sama je Draženova majka Biserka rekla da ne može biti dugo u prostoriji s figurom jer ju previše podsjeća na sina, rekla je Biserka 2021. godine, kada je skulptura došla u Zagreb. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL