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NA "MOZARTOV" ROĐENDAN

FOTO Draženova voštana figura zasjala u Ciboninom prolazu!

Dražen Petrović rođen je na današnji dan prije 62 godine, a povodom obljetnice njegova voštana figura postavljena je u Muzej Dražena Petrovića, u novu prostoriju.
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Zagreb: Voštana figura Dražena Petrovića postavljena u novi prostor Muzeja Dražena Petrovića
Napravila ju je francuska dermoplastična kiparica Elisabeth Daynes koja je već povezana s Hrvatskom jer je nekoliko njezinih figura već u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje je napravila rekontrsukciju sedamnaestočlane obitelji, a radila je i za najpoznatiji svjetski muzej voštanih figura Madame Tussaud. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Napravila ju je francuska dermoplastična kiparica Elisabeth Daynes koja je već povezana s Hrvatskom jer je nekoliko njezinih figura već u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje je napravila rekontrsukciju sedamnaestočlane obitelji, a radila je i za najpoznatiji svjetski muzej voštanih figura Madame Tussaud. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

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