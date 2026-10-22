FOTO Draženova voštana figura zasjala u Ciboninom prolazu!

Dražen Petrović rođen je na današnji dan prije 62 godine, a povodom obljetnice njegova voštana figura postavljena je u Muzej Dražena Petrovića, u novu prostoriju.
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Napravila ju je francuska dermoplastična kiparica Elisabeth Daynes koja je već povezana s Hrvatskom jer je nekoliko njezinih figura već u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje je napravila rekontrsukciju sedamnaestočlane obitelji, a radila je i za najpoznatiji svjetski muzej voštanih figura Madame Tussaud.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Napravila ju je francuska dermoplastična kiparica Elisabeth Daynes koja je već povezana s Hrvatskom jer je nekoliko njezinih figura već u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje je napravila rekontrsukciju sedamnaestočlane obitelji, a radila je i za najpoznatiji svjetski muzej voštanih figura Madame Tussaud. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Napravila ju je francuska dermoplastična kiparica Elisabeth Daynes koja je već povezana s Hrvatskom jer je nekoliko njezinih figura već u Muzeju krapinskih neandertalaca gdje je napravila rekontrsukciju sedamnaestočlane obitelji, a radila je i za najpoznatiji svjetski muzej voštanih figura Madame Tussaud.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na predstavljanje skulpture u Ciboni bili su draženova majka Biserka i brat Aleksandar.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Prilikom izrade se pazilo na detalje te je sve napravljeno uz pomoć obitelji Petrović, a kako kažu u muzeju, i sama je Draženova majka Biserka rekla da ne može biti dugo u prostoriji s figurom jer ju previše podsjeća na sina, rekla je Biserka 2021. godine, kada je skulptura došla u Zagreb.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Zbog obnove Cibone dugo nije bila tamo gdje joj je mjesto, ali sada je izložena u Draženovu domu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Skulptura se nalazi u prolazu Cibona, blizu Amadeusa gdje je napravljena memorijalna soba, a izložena je od četvrtka.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL