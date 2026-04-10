FOTO Dres 'vatrenih', Brazila, Francuske... ima grešku. Jeste li je uočili? 'Radimo na popravku'

Nike u panici zbog dizajna dresova. Nabori na ramenu razljutili su dio navijača, slijedi utrka s vremenom kako bi sve bilo na nivou za start SP-a
Predstavljanje novih dresova za Svjetsko nogometno prvenstvo, koje je u početku izazvalo uglavnom pozitivne reakcije, pretvorilo se u veliku glavobolju za sportskog diva Nikea.
Predstavljanje novih dresova za Svjetsko nogometno prvenstvo, koje je u početku izazvalo uglavnom pozitivne reakcije, pretvorilo se u veliku glavobolju za sportskog diva Nikea. |
Predstavljanje novih dresova za Svjetsko nogometno prvenstvo, koje je u početku izazvalo uglavnom pozitivne reakcije, pretvorilo se u veliku glavobolju za sportskog diva Nikea.
Samo dva mjeseca prije početka turnira, tvrtka se našla pod pritiskom navijača i saveza zbog uočljivog dizajnerskog propusta na ramenima, koji je zasjenio inače dopadljive garniture.
Problem je postao očit tijekom posljednjih reprezentativnih utakmica, kada su igrači prvi put istrčali u novoj opremi. Pozornost gledatelja privuklo je neugledno izbočenje duž šava na ramenu, poput onih, hrvatske, francuske, brazilske i urugvajske reprezentacije.
Nogometni portal Footy Headlines objasnio je da je problem u ojačanom šavu koji spaja rukav s torzom, a koji je postavljen previsoko na ključnoj kosti i odbija prirodno pasti.
Zbog krutog i šiljastog izgleda ramena, društvene su se mreže užarile od komentara i usporedbi. Igrači Urugvaja neke su podsjetili na Shreddera, zlikovca iz popularnog serijala "Nindža kornjače", dok je Kylian Mbappé u dresu Francuske asocirao na Romulance iz "Zvjezdanih staza".
Mnogi su se složili da dresovi izgledaju kao "loše skrojen sako", što je daleko od besprijekornog izgleda koji se očekuje na najvećoj svjetskoj pozornici.
Reakcije navijača koji su za dresove izdvojili između više od 150 eura bile su još oštrije. Mnogi su izrazili nevjericu kako je takav propust uopće mogao proći kontrolu kvalitete.
"Ovo je glup, GLUP dizajn. Veselio sam se ovom dresu jer dizajn izgleda lijepo, ali izvedba je smiješna", napisao je jedan kanadski navijač na Redditu, dodavši da je za dres platio 135 kanadskih dolara. Iako su neki otkrili da se problem može ublažiti parom ili pranjem, bijes zbog loše izvedbe nije jenjavao.
Nakon što se problem proširio internetom, Nike je u izjavi za The Guardian priznao pogrešku, istaknuvši da performanse igrača nisu ugrožene.
"Tijekom posljednje reprezentativne stanke uočili smo manji problem na našim dresovima, najizraženiji oko šava na ramenu. Performanse nisu ugrožene, ali cjelokupna estetika nije na razini na kojoj bi trebala biti", poručio je glasnogovornik tvrtke.
Iz Nikea su dodali da "ubrzano rade na ispravljanju situacije za igrače i navijače" te da su u kontaktu sa savezima. Međutim, ispravljanje problema predstavlja golem logistički izazov s obzirom na to da prvenstvo počinje za samo dva mjeseca, a velik broj dresova već su proizveli i prodali.
Propust je tim veći jer je Nike prilikom predstavljanja dresova posebno hvalio svoju naprednu Aero-FIT tehnologiju, osmišljenu upravo za pomoć sportašima u vrućim uvjetima koji se očekuju na stadionima u SAD-u, Kanadi i Meksiku. (*uz korištenje AI-ja)
