Christian Pulišić, popularno zvan 'Kapetan Amerika', ima hrvatske korijene s očeve strane. Nedavno je podijelio trenutak s treninga i kapetanom Hrvatske Lukom Modrićem
FOTO Dva Hrvata u Milanu? Ako pitate Modrića, onda je to istina
Christian Pulišić (27) je nogometaš iz SAD-a s hrvatskim korijenima te zvijezda Milana. Ne skriva svoje hrvatsko podrijetlo koje ima po djedu s očeve strane. Otac mu se zove Mark, a djed Mate i živio je na otoku Olibu u blizini Paga. Na društvenim mrežama podijelio je jedan trenutak s kapetanom 'vatrenih'.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
'Kapetan Amerika' kako ga zovu Amerikanci, podijelio je story na Instagramu sa suigračem Lukom Modrićem (40). Dvojac je fotografiran na treningu 'rossonera' i pripremama za utakmicu s Veronom koja je na rasporedu u nedjelju od 15 sati i moći ćete je gledati na kanalu Arena Sport 4.
Hrvatski maestro je podijelio taj story, ali nadodao emotikone s dvije hrvatske zastave. Dobra atmosfera u klubu se vidi, unatoč lošoj formi jer su izgubili na zadnja tri od četiri susreta.
Milan je trenutačno treći na tablici i ima 15 bodova i utakmicu manje od Intera te tri boda manje od Napolija; četvrti Juventus im puše za vratom s tri boda manje, a peti Como s pet bodova u zaostatku. Trener Massimiliano Allegri je rekao kako se njegova momčad oprostila od Scudetta, ali da je primarni cilj završiti prvenstvo na jedna od prva četiri mjesta i plasirati se iduće sezone u Ligu prvaka.
Pulišić je ove sezone odigrao 29 utakmica, zabio deset golova i podijelio tri asistencije. Najbolji nogomet karijere igrao je kroz pandemiju koronavirusa u Chelseaju s kojim je 2021. osvojio i Ligu prvaka, a osim milanski, nosio je dres Borussije Dortmunda i Pennsylvanije. Na sjever Italije došao je 2023. za 20,8 milijuna eura i ugovor ima do 2027. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura.
Američki obožavatelji zovu ga 'LeBronom Jamesom' nogometa. Mnogi smatraju da je to nerealna usporedba jer je James jedan od najboljih košarkaša u povijesti sporta, dok je Pulišić daleko od sličnog postignuća u nogometu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+