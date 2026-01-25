Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ČISTE EMOCIJE

FOTO Engleska Valentina Miletić postala je doktorica i slomila se

Poznata sportska voditeljica Laura Woods nije mogla sakriti emocije nakon što joj je Sveučilište Kingston dodijelilo počasni doktorat kao priznanje za njezin uspjeh u medijima i doprinos sportskom novinarstvu
FOTO Engleska Valentina Miletić postala je doktorica i slomila se
Poznata sportska voditeljica Laura Woods nije mogla sakriti emocije nakon što joj je Sveučilište Kingston dodijelilo počasni doktorat kao priznanje za njezin uspjeh u medijima i doprinos sportskom novinarstvu | Foto: Instagram
1/72
Poznata sportska voditeljica Laura Woods nije mogla sakriti emocije nakon što joj je Sveučilište Kingston dodijelilo počasni doktorat kao priznanje za njezin uspjeh u medijima i doprinos sportskom novinarstvu | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026