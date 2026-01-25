FOTO Engleska Valentina Miletić postala je doktorica i slomila se

Poznata sportska voditeljica Laura Woods nije mogla sakriti emocije nakon što joj je Sveučilište Kingston dodijelilo počasni doktorat kao priznanje za njezin uspjeh u medijima i doprinos sportskom novinarstvu
Voditeljica TNT Sportsa, koja je diplomirala upravo na tom sveučilištu, vratila se na mjesto gdje je započela svoju karijeru kako bi primila ovu prestižnu nagradu tijekom ceremonije dodjele diploma za generaciju 2025.
Laura, vidno ganuta, podijelila je trenutke s događaja na društvenim mrežama, priznajući koliko joj ova nagrada znači. Posebno je istaknula koliko je ponosna što je priznanje stiglo od institucije koja je imala ključnu ulogu u njezinu profesionalnom razvoju.
Na svečanosti su je pratili članovi obitelji, uključujući njezina zaručnika Adama Collarda, bivšu zvijezdu reality showa Love Island, kao i njihovog sina Lea. Laura je blistala dok je preuzimala diplomu, a publika ju je nagradila velikim pljeskom.
ijekom godina Laura Woods radila je za brojne velike televizijske kuće, uključujući Sky Sports, ITV i TNT Sports, te se etablirala kao jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog prijenosa u Ujedinjenom Kraljevstvu
Najveći iskorak napravila je na Sky Sportsu, gdje je postala jedno od zaštitnih lica Premier lige i gdje je ušla u povijest kao jedna od prvih žena koje su samostalno vodile najgledanije nogometne emisije u udarnim terminima
Osim profesionalnog uspjeha, često je u javnosti govorila o pritiscima s kojima se suočavaju žene u sportskim medijima, uključujući seksizam i online zlostavljanje
