FOTO Evo kako nakon razbijanja skupocjenog auta izgleda Tiger Woods. Nešto je konzumirao...

Tiger Woods opet je uhićen zbog vožnje pod utjecajem opijata na Floridi. Vozilo mu se prevrnulo, a Woods na policijskoj fotografiji nakon uhićenja izgledao iscrpljeno. Ovo mu je bio je četvrti prometni incident od 2009.
FOTO Evo kako nakon razbijanja skupocjenog auta izgleda Tiger Woods.
Jedan od najvećih golfera svih vremena, Tiger Woods (50), ponovno se našao u središtu skandala nakon što je u petak uhićen zbog vožnje pod utjecajem opijata. Incident se dogodio na otoku Jupiter Island na Floridi, nedaleko od njegova doma, a policija je nakon uhićenja objavila i fotografiju koja je zabrinula svjetsku javnost i na kojoj Woods izgleda iscrpljeno.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ovo je četvrti ozbiljan prometni incident za Woodsa od 2009. godine i drugi put da je uhićen pod sumnjom na vožnju pod utjecajem nedozvoljenih sredstava. Prema zakonu Floride, Woods je morao provesti najmanje osam sati u pritvoru u okrugu Martin prije nego što je pušten uz jamčevinu.
Detalji nesreće na Floridi
Prema izvješću šerifa okruga Martin, Johna Budensieka, Woods je svojim Land Roverom pri velikoj brzini pokušao preteći kamion koji je vukao prikolicu. U tom je manevru zakačio stražnji dio prikolice, zbog čega se njegovo vozilo prevrnulo na vozačevu stranu i klizilo cestom. Ograničenje brzine na toj dionici je 30 milja na sat (oko 48 km/h).
Srećom, ni Woods ni vozač kamiona nisu teže ozlijeđeni. Legendarni golfer sam je ispuzao iz vozila kroz suvozačeva vrata. Policajci koji su stigli na mjesto događaja opisali su ga kao "letargičnog", a iako je alkotest pokazao 0.00 promila alkohola, sumnja je pala na utjecaj lijekova. Woods je optužen za vožnju pod utjecajem, nanošenje imovinske štete i odbijanje podvrgavanja zakonskom testiranju, jer nije pristao dati uzorak urina.
Zabrinjavajuća povijest iza volana
Ovaj incident samo je posljednji u nizu Woodsovih problema izvan golf terena. Njegov pad počeo je u studenom 2009. godine, kada je automobilom udario u hidrant ispred svoje kuće. Ta je nesreća pokrenula lavinu otkrića o njegovim brojnim izvanbračnim aferama, što je dovelo do razvoda i privremenog povlačenja iz sporta.
U svibnju 2017. ponovno je uhićen u Jupiteru nakon što ga je policija pronašla kako spava za volanom pod utjecajem mješavine snažnih lijekova protiv bolova. Tada je priznao krivnju za nesmotrenu vožnju. Najteži incident dogodio se u veljači 2021. u Kaliforniji, kada je u teškoj prometnoj nesreći zadobio višestruke otvorene prijelome desne noge, a liječnici su čak razmatrali amputaciju.
Karijera obilježena usponima i padovima
Unatoč turbulentnom privatnom životu, Woods ostaje sportska ikona. S 15 osvojenih "major" turnira i rekordne 82 pobjede na PGA Touru, smatra se jednim od najvećih igrača u povijesti. Njegova dominacija početkom 2000-tih, kada je držao sva četiri "major" naslova istovremeno ("Tiger Slam"), i danas je neponovljiv pothvat.
Nakon godina borbe s ozljedama i osobnim demonima, ostvario je jedan od najvećih povrataka u povijesti sporta osvajanjem Mastersa 2019. godine. Taj je trijumf bio simbol njegove nevjerojatne otpornosti, no posljednji događaji ponovno bacaju sjenu na njegovu ostavštinu i budućnost.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+