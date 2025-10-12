Obavijesti

FEŠTA U VARAŽDINU

FOTO Evo što su Varaždinci pripremili Daliću za veliki jubilej

Piše Boris Trifunović,
FOTO Evo što su Varaždinci pripremili Daliću za veliki jubilej
Varaždin: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sam izbornik tražio je da se jubilej obilježi u njegovu Varaždinu, a grad mu je želju ispunio. Zlatko Dalić će protiv Gibraltara proslaviti 100 utakmica na klupi hrvatske nogometne reprezentacije

Dobio je čast proslaviti veliki jubilej u svojem gradu. Zlatko Dalić (58) je protiv Češke u Pragu stoti put vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju što niti jedan izbornik u hrvatskoj povijesti do sada nije uspio. Legendarni Ćiro je na klupi 'vatrenih' sjedio 72 puta, a Slaven Bilić 65.

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije

Uz to, Dalić je ostvario i najveće uspjehe s 'vatrenima' otkako je samostalne države Republike Hrvatske pa je bio red stotu utakmicu na klupi upriličiti u Varaždinu, u njegovu gradu. Dogodilo se, eto, da će to biti u Dalićevoj 101. službenoj utakmici protiv Gibraltara, a Varaždinci su spremni uveličati jubilej i izborniku su priredili veliku i sjajnu koreografiju.

Na stadionu Varteks u Varaždinu preko istočne tribine formirali su natpis "ZLATKO 100", a oko devet tisuća ljudi svjedočit će posebnom događaju.

Varaždin: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Varaždin: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Upravo je Dalićeva želja bila stotu utakmicu na klupi Hrvatske proslaviti u Varaždinu, a grad mu je želju ispunio. Jer posljednji put Hrvatska je u 'baroknom' gradu za bodove igrala prije 22 godine, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Andore.

- Moja želja je bila da ova utakmica bude u mojem gradu, na mojem stadionu, hvala Varaždinu što mi je želju ispunio. Zaista mi je lijepo. To je manje važno, bitnije je da ostvarimo plasman na SP i da ostvarimo naš cilj. Hvala svima koji su se potrudili da se obilježi ova utakmica. Nadam se da će stadion biti pun. Hvala gradu Varaždinu, hvala svima - rekao je hrvatski izbornik.

Varaždin: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Varaždin: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
