Sam izbornik tražio je da se jubilej obilježi u njegovu Varaždinu, a grad mu je želju ispunio. Zlatko Dalić će protiv Gibraltara proslaviti 100 utakmica na klupi hrvatske nogometne reprezentacije
FOTO Evo što su Varaždinci pripremili Daliću za veliki jubilej
Dobio je čast proslaviti veliki jubilej u svojem gradu. Zlatko Dalić (58) je protiv Češke u Pragu stoti put vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju što niti jedan izbornik u hrvatskoj povijesti do sada nije uspio. Legendarni Ćiro je na klupi 'vatrenih' sjedio 72 puta, a Slaven Bilić 65.
Uz to, Dalić je ostvario i najveće uspjehe s 'vatrenima' otkako je samostalne države Republike Hrvatske pa je bio red stotu utakmicu na klupi upriličiti u Varaždinu, u njegovu gradu. Dogodilo se, eto, da će to biti u Dalićevoj 101. službenoj utakmici protiv Gibraltara, a Varaždinci su spremni uveličati jubilej i izborniku su priredili veliku i sjajnu koreografiju.
Na stadionu Varteks u Varaždinu preko istočne tribine formirali su natpis "ZLATKO 100", a oko devet tisuća ljudi svjedočit će posebnom događaju.
Upravo je Dalićeva želja bila stotu utakmicu na klupi Hrvatske proslaviti u Varaždinu, a grad mu je želju ispunio. Jer posljednji put Hrvatska je u 'baroknom' gradu za bodove igrala prije 22 godine, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Andore.
- Moja želja je bila da ova utakmica bude u mojem gradu, na mojem stadionu, hvala Varaždinu što mi je želju ispunio. Zaista mi je lijepo. To je manje važno, bitnije je da ostvarimo plasman na SP i da ostvarimo naš cilj. Hvala svima koji su se potrudili da se obilježi ova utakmica. Nadam se da će stadion biti pun. Hvala gradu Varaždinu, hvala svima - rekao je hrvatski izbornik.