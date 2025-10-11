Obavijesti

Galerija

Komentari 2
JULIANA NURA

FOTO Fatalna Albanka stiže u Leskovac navijati protiv Srbije: 'Dobivam karte zbog osmijeha'

Rođena na Kosovu, a s finskom putovnicom, Juliana je poznata po sudjelovanju u Big Brotheru VIP Kosova, ali i po burnom životu izvan kamera. Prije desetak godina njezina je karijera naglo stala zbog objave intimnog videa bez pristanka
FOTO Fatalna Albanka stiže u Leskovac navijati protiv Srbije: 'Dobivam karte zbog osmijeha'
Juliana Nura, manekenka i reality zvijezda s Kosova, ponovno je izazvala buru u regiji nakon što je najavila da će doći na utakmicu Srbija – Albanija u Leskovcu sa zastavom OVK (UÇK). | Foto: Instagram
1/35
Juliana Nura, manekenka i reality zvijezda s Kosova, ponovno je izazvala buru u regiji nakon što je najavila da će doći na utakmicu Srbija – Albanija u Leskovcu sa zastavom OVK (UÇK). | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025