FOTO Fatalna Albanka stiže u Leskovac navijati protiv Srbije: 'Dobivam karte zbog osmijeha'

Rođena na Kosovu, a s finskom putovnicom, Juliana je poznata po sudjelovanju u Big Brotheru VIP Kosova, ali i po burnom životu izvan kamera. Prije desetak godina njezina je karijera naglo stala zbog objave intimnog videa bez pristanka
Juliana Nura, manekenka i reality zvijezda s Kosova, ponovno je izazvala buru u regiji nakon što je najavila da će doći na utakmicu Srbija – Albanija u Leskovcu sa zastavom OVK (UÇK).
Rođena na Kosovu, a s finskom putovnicom, Juliana je poznata po sudjelovanju u Big Brotheru VIP Kosova, ali i po burnom životu izvan kamera. Prije desetak godina njezina je karijera naglo stala zbog objave intimnog videa bez pristanka, što ju je, kako kaže, “gotovo uništilo”.
“Srušili su me, ali nisam odustala. Danas hodam visoko uzdignute glave,” rekla je kasnije u jednom intervjuu.
A onda je sve eksplodiralo. Najavila je da dolazi na utakmicu Srbija – Albanija “s ponosom i zastavom OVK u rukama”. “Ne bojim se. Imam prijatelje i u Srbiji – i idem kao slobodna žena,” poručila je.
Srpski mediji njezinu su izjavu nazvali provokacijom, a FSS je uveo stroge kontrole i zabranu slobodne prodaje karata. Juliana je, međutim, tvrdila da je kartu već osigurala “preko veze”.
