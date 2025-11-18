BILA SA SCHUMIJEVIM SINOM
FOTO Fatalna Bosanka zavela je Sinnera! Jedna je od rijetkih koja je vidjela Schumachera...
Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bodrila ga je do nove pobjede protiv Carlosa Alcaraza i nove titule na završnom Mastersu. Bivša je djevojka Schumacherova sina Micka
Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
Rivalstvo Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza dobilo je novi nastavak, a ovaj put je Talijan bio nemilosrdan. Slavio je sa 7-6 i 7-5 te obranio titulu na završnom Mastersu u Torinu.
Bodrila ga je njegova obitelj, ali i jedna posebna osoba. Njegova djevojka Laila Hasanović čija veza je tek nedavno postala službena.
| Foto: Giorgio Maiozzi/IPA Sport / ipa-
Foto Giorgio Maiozzi/IPA Sport / ipa-
Riječ je o danskoj manekenki bosanskohercegovačkog porijekla. Prvi put se u javnosti pojavila na Roland Garrosu kada ga je bodrila u finalu protiv Alcaraza, a vezu su potvrdili nedavno na turniru u Beču.
| Foto: Instagram
Učinio je to na najelegantniji mogući način – tijekom pobjedničkog govora nakon osvajanja turnira u Beču, dok ga je ona s osmijehom bodrila iz lože, čime je stavljena točka na višemjesečne glasine koje su intrigirale sportsku i modnu javnost.
| Foto: Instagram
Sinner, jedan od najboljih tenisača današnjice, poznat je po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, nakon pobjede u finalu Vienna Opena protiv Alexandera Zvereva, odlučio je podijeliti svoju sreću s cijelim svijetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U emotivnom govoru, zahvalio se svom timu i obitelji, a zatim dodao rečenicu koju su svi čekali.
| Foto: Instagram
"Moja obitelj, moja djevojka, moji prijatelji, pa čak i oni koji gledaju kod kuće. Hvala vam svima na podršci", rekao je Sinner, dok je kamera prikazivala nasmijanu Lailu kako sjedi pored njegovih roditelja, Siglinde i Johanna.
| Foto: Instagram
Ova javna potvrda bila je vrhunac niza "tragova" koje su obožavatelji sklapali mjesecima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Laila je viđena u Sinnerovoj loži na turnirima poput Roland Garrosa i Wimbledona, a najpažljiviji su tijekom prijenosa US Opena primijetili njezinu crno-bijelu fotografiju na zaključanom zaslonu tenisačevog mobitela.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako su oboje do sada vješto izbjegavali odgovoriti na pitanja o svojoj vezi, ovaj trenutak u Beču nije ostavio prostora za sumnju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Laila Hasanović (24) uspješna je danska manekenka i influencerica čija priča seže duboko u Bosnu i Hercegovinu. Iako je rođena i odrasla u Danskoj, njezini su roditelji porijeklom iz Srebrenice, a Laila s ponosom ističe svoje korijene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svoju karijeru u svijetu mode započela je sa samo 16 godina, kada je sudjelovala u kampanji za poznati brend satova Daniel Wellington.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Široj javnosti postala je poznata 2019. godine kada je ušla u finale izbora za Miss Danske, gdje se plasirala među deset najljepših.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par, kako prenose talijanski mediji, već neko vrijeme živi zajedno u Sinnerovom stanu u Monte Carlu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Vlasnica obližnje slastičarnice, Nicoletta Stampfl, opisala ju je kao izuzetno prizemnu osobu. "Laila mi se jako svidjela. Ljubazna je, baš kao i Jannik. Lijepa je, ponaša se i odijeva vrlo jednostavno. Ukratko, ona je vrlo prirodna djevojka", izjavila je za talijanske medije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prije veze sa Sinnerom, Laila Hasanović bila je u središtu medijske pozornosti zbog svojih veza s drugim poznatim sportašima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Od 2023. do početka 2025. godine bila je u vezi s vozačem Formule 1, Mickom Schumacherom, sinom legendarnog Michaela Schumachera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova veza bila je ozbiljna, a Laila je navodno bila dio "unutarnjeg kruga" obitelji Schumacher i jedna od rijetkih osoba izvan obitelji kojoj je bilo dopušteno posjetiti Michaela nakon njegove teške nesreće na skijanju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prije Schumachera, od 2020. do 2022. godine, bila je u vezi s danskim nogometnim reprezentativcem i napadačem njemačkog prvoligaša Wolfsburga, Jonasom Windom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S druge strane, Sinnerova najpoznatija veza bila je ona s ruskom tenisačicom Annom Kalinskayom, koja je okončana početkom 2025. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što su mjesecima uspješno skrivali svoju vezu, Jannik Sinner i Laila Hasanović sada su bez sumnje jedan od najpraćenijih sportsko-modnih parova na svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram