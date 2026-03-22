FOTO Fatalna glumica upala u svlačionicu i odlučila francuski derbi: 'Što su, dovraga, radili?'

Clara Morgane (45) je francuska medijska ličnost, pjevačica i bivša glumica u filmovima za odrasle. Širu popularnost stekla je početkom stoljeća. Kasnije je izgradila karijeru kao TV voditeljica, poduzetnica i model
Rivalstvo Marseillea i Paris Saint-Germaina, poznato kao Le Classique, oduvijek je bilo nabijeno tenzijama koje su često prelazile granice sporta. Smatran najvećim derbijem u francuskom nogometu, dvoboj između kluba iz glavnog grada i diva s juga predstavlja sudar kultura, politike i identiteta, a prije 21 godine obilježila ga je glumica za odrasle Clara Morgane.
Priča s utakmice odigrane 16. listopada 2005. godine na stadionu Vélodrome spada u kategoriju najbizarnijih. Godinama kasnije, bivši branič PSG-a Boukary Dramé otkrio je detalje nevjerojatne navodne sabotaže koja je uključivala kemijska sredstva i jednu od najpoznatijih francuskih zvijezda filmova za odrasle.
Na izlasku iz svlačionice, prema Draméovim riječima, čekao prizor koji je potpuno uništio njihovu koncentraciju. Na vrhu stepenica sjedili su poznati komičar Michaël Youn i Clara Morgane, tada najpoznatija francuska glumica u filmovima za odrasle i deklarirana navijačica Marseillea.
- Sjedili su tamo i razgovarali. Što su, dovraga, radili u tom dijelu stadiona, daleko od VIP lože? Mislim da je sve bilo proračunato, zar ne? Zapitao se Dramé, uvjeren da njena prisutnost nije bila nimalo slučajna.
Vijest se proširila svlačionicom poput požara, a taktika i priprema za utakmicu pale su u drugi plan. Glavna tema postala je Clara Morgane. Dramé tvrdi da je fokus ekipe u potpunosti nestao.
- U svlačionici se više nije pričalo ni o čemu drugom. Ne želim imenovati suigrače, ali bilo je onih koji su odjednom dobili ‘bolove’ i morali hitno u sobu za fizioterapiju, samo da bi prošli pored nje i još jednom je vidjeli. Gužva kod fizioterapeuta bila je veća nego ikad. Bili su zainteresirani za nešto drugo, nogomet ih više nije zanimao.
Clara Morgane godinama je demantirala da je bila dio ikakve zavjere. Potvrdila je da je te večeri bila na stadionu, ali isključivo kako bi sudjelovala u radijskoj emisiji s Michaëlom Younom, te da nikada nije ušla u svlačionice.
- Da, naravno, bila sam u halterima u hodnicima i čekala cijelu ekipu! Prestanite izmišljati - ironično je poručila u jednoj kasnijoj izjavi, nazvavši tvrdnje igrača "lažima" i izgovorima za lošu igru.
Bila sabotaža ili ne, činjenica je da je PSG te večeri izgledao dekoncentrirano. Marseille je pobijedio 1-0, a pobjednički gol zabio je Lorik Cana, ironično, bivši igrač PSG-a koji je samo nekoliko mjeseci ranije prešao u redove rivala i tako prekinuo niz od osam pobjeda Parižana u derbijima.
Emmanuelle Aurélie Munos, svijetu poznatija kao Clara Morgane rođena je u Marseilleu 1981. godine. Ova svestrana umjetnica danas je pjevačica, plesačica, televizijska voditeljica i poduzetnica.
Clara Morgane u svijet medija ušla je kao model s tek dvanaest godina, no slavu je stekla početkom 2000-ih u industriji filmova za odrasle. Ipak, njezina karijera u tom svijetu bila je kratkog vijeka. Nakon samo dvije godine i sedam snimljenih filmova, odlučila je napustiti industriju i okrenuti novu stranicu.
Posljednjih godina Clara Morgane posvetila se svojoj najvećoj strasti – scenskom nastupu. Postala je autorica, redateljica i glavna zvijezda vlastitog putujućeg kabareta. Njezin najnoviji show, nazvan Au 7ème, nije klasični cirkus, već glamurozni spektakl koji spaja burlesku, ples, akrobacije, humor i njezino pjevanje uživo.
Predstave se izvode u prestižnim dvoranama diljem Francuske, a kritika ih opisuje kao modernu proslavu ženstvenosti i senzualnosti. U privatnom životu od 2012. godine u braku je s glazbenim producentom Jérémyjem Olivierom, s kojim ima kćer. Svoj fokus nedavno je proširila i na organizaciju wellness retreata za žene, dodajući još jedno poglavlje svojoj nevjerojatnoj karijeri.
