REVIJALNA UTAKMICA
FOTO Fešta u Benkovcu! 'Bili tići' uljepšali 100. rođendan HNK Velebit, stigli i prvotimci 'bilih'
Juniori Hajduka odigrali su revijalnu utakmicu s nogometašima Velebita povodom 100. rođendana kluba iz Benkovca. Utakmica je igrala u sjajnoj atmosferi pred puno navijača, a završila je 6-0 za hajdukovce. Dres s brojem 100 benkovačkom klubu uručili su Filip Krovinović, Ismaël Diallo i Rokas Pukštas. Navijači Velebita razvili su sjajnu koreografiju u čast svojem klubu, a bilo je i nekoliko baklji. Velebit je uzvratio gestu Hajduku te je splitskom klubu poklonio dres s brojem 100. Navijači su se sjajno zabavljali, dobili autograme i fotografirali se za uspomenu