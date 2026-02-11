PREGLED DANA NA ZOI
FOTO Franjo pokupio čak treće zlato, 'Gušterica' dominirala, šok u prvoj utakmici hokeja...
Čudesni Franjo von Allmen osvojio je svoju treću zlatnu medalju na ovim Igrama, trijumfiravši u superveleslalomu. Naša Anika Kožica oborila je hrvatski rekord u biatlonu, hokejaši Slovačke napravili senzaciju
Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32.
Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32.
Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32.
Von Allmen tako se nametnuo kao prvo ime u alpskom skijanju na Olimpijskim igrama, a izveo je i nešto što nismo vidjeli još od 2002. godine i legendarne hrvatske skijašice, Janice Kostelić. Naime, Von Allmen je jedini uz Hrvaticu osvojio tri zlata na jednim Igrama u 21. stoljeću.
| Foto: Gintare Karpaviciute
Naša Anika Kožica je svoj nastup završila na 60. mjestu s dva promašaja i 5:55.7 minuta zaostatka za pobjednicom, ali je njezin današnji rezultat najbolji rezultat ostvaren na Zimskim olimpijskim igrama. Do sada je najbolji rezultat, 79. mjesto u sprintu, ostvarila Petra Starčević na ZOI 2006.
| Foto: Sven Hoppe/DPA
Mlada 20-godišnja Elizabeth Lemley, poznata pod nadimkom "Lizard" (Gušter), osvojila je zlato u slobodnom skijanju u disciplini moguls s ocjenom 82.30, predvodeći dvostruku pobjedu za Sjedinjene Države. Njezin trijumf još je veći s obzirom na to da se vratila nakon teške ozljede prednjih križnih ligamenata.
| Foto: Hannah McKay
Američki fenomen Jordan Stolz potvrdio je status favorita. U utrci na 1000 metara, 21-godišnjak iz Wisconsina osvojio je svoje prvo olimpijsko zlato, i to s novim olimpijskim rekordom od 1:06.28.
| Foto: Yves Herman
Time je srušio standard koji je stajao još od 2002. godine, prije nego što se Stolz i rodio. Bila je to prva medalja za SAD u ovoj disciplini još od Vancouvera 2010., kada je slavio njegov mentor Shani Davis.
| Foto: Yves Herman
Domaćini su imali najviše razloga za slavlje u Cortini d'Ampezzo, gdje se odvijalo natjecanje u sanjkanju. Italija je doživjela večer iz snova, osvojivši zlata u obje discipline parova.
| Foto: Annegret Hilse
Prvo su u povijesnoj, premijernoj utrci ženskih parova na Olimpijskim igrama slavile Andrea Vötter i Marion Oberhofer.
| Foto: Annegret Hilse
Samo sat vremena kasnije, euforiju na tribinama izazvali su Emanuel Rieder i Simon Kainzwaldner, koji su u muškoj konkurenciji donijeli Italiji drugo zlato večeri
| Foto: Annegret Hilse
U Anterselvi je na rasporedu bila biatlonska utrka na 15 kilometara za žene. Julia Simon postala je prva Francuskinja s olimpijskim zlatom u ovoj disciplini, promašivši samo jednu metu na strelištu.
| Foto: Eloisa Lopez
U Teseru se odvijala prava drama u nordijskoj kombinaciji. Norvežanin Jens Luraas Oftebro u utrku na 10 kilometara krenuo je s 28 sekundi zaostatka nakon skokova, no fantastičnim trčanjem uspio je sustići i u samoj završnici za jednu sekundu prestići glavnog rivala, Austrijanca Johannesa Lampartera, te osvojiti zlato.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Srijeda je označila i početak natjecanja u muškom hokeju na ledu, a odmah na startu dogodilo se veliko iznenađenje. Slovačka je, predvođena dvostrukim strijelcem Jurajem Slafkovským, svladala favoriziranu Finsku s uvjerljivih 4-1.
| Foto: David W Cerny
Foto GEOFF BURKE