Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREGLED DANA NA ZOI

FOTO Franjo pokupio čak treće zlato, 'Gušterica' dominirala, šok u prvoj utakmici hokeja...

Čudesni Franjo von Allmen osvojio je svoju treću zlatnu medalju na ovim Igrama, trijumfiravši u superveleslalomu. Naša Anika Kožica oborila je hrvatski rekord u biatlonu, hokejaši Slovačke napravili senzaciju
Alpine Skiing - Men's Super-G Victory Ceremony
Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32. | Foto: Denis Balibouse
1/26
Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32. | Foto: Denis Balibouse
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026