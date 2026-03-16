FOTO Gospođa Livaja u obrani supruga. Intrigantna čestitka

Kapetan Hajduka Marko Livaja zabio 100. gol, a supruga Iris u središtu pažnje intrigantnom čestitkom na društvenim mrežama. Iris je "Kraljica Torcide", a njihova ljubav raste unatoč razlici u godinama
Nakon što je kapetan Hajduka Marko Livaja (32) u pobjedi protiv Lokomotive 2-1 zabio jubilarni, 100. gol u bijelom dresu, u prvom planu se, uz slavljenika, ponovno našla njegova supruga Iris (46). Njena objava na društvenim mrežama, iako naizgled samo čestitka, čini se kao još jedna poruka s dvostrukim značenjem, upućena onima koji su posljednjih tjedana dovodili u pitanje Markovu neupitnu važnost za momčad.
Nakon što je kapetan Hajduka Marko Livaja (32) u pobjedi protiv Lokomotive 2-1 zabio jubilarni, 100. gol u bijelom dresu, u prvom planu se, uz slavljenika, ponovno našla njegova supruga Iris (46). Njena objava na društvenim mrežama, iako naizgled samo čestitka, čini se kao još jedna poruka s dvostrukim značenjem, upućena onima koji su posljednjih tjedana dovodili u pitanje Markovu neupitnu važnost za momčad.
Time je samo potvrdila svoj status ne samo najveće podrške, već i najglasnije zaštitnice prve zvijezde splitskog kluba.
"Sol nije na jelovniku, al kad je nema osjeti se. Mužu moj sretan ti 100.", napisala je Iris Livaja na svom Instagram profilu uz fotografiju s Poljuda.
Poruka je više nego jasna. U danima kada je trener Gonzalo Garcia pokušavao dokazati da momčad može funkcionirati i bez svog kapetana, ostavivši ga na klupi u ključnim utakmicama, Iris je aludirala da se Livajina vrijednost, baš poput soli, najbolje osjeti tek kada ga nema. A nije ga bilo od prve minute u četvrtfinalu Kupa protiv Rijeke, kao ni u derbiju s Dinamom. Oba susreta Hajduk je izgubio, a Garcijin eksperiment neslavno je propao.
Da se ne radi o slučajnosti, potvrdila je i njena objava uoči same utakmice s Lokomotivom, koja je bila još direktnija i oštrija.
"Ne zaborave te, samo te malo sklone, dok im opet ne zatrebaš."
Bio je to nedvosmislen komentar na odluke španjolskog trenera, ali i snažan podsjetnik da je Marko Livaja, nakon što je vraćen u početni sastav, ponovno napravio ono što najbolje zna – preuzeo odgovornost i riješio utakmicu. Jubilarnim golom i asistencijom još je jednom pokazao tko je gazda na Poljudu.
Ovakav zaštitnički stav nije ništa novo za Iris Livaju, ženu koja je među navijačima Hajduka stekla kultni status i nadimak "Kraljica Torcide". Taj nadimak nije dobila samo zbog braka s kapetanom, već zbog uvjerenja cijelog Splita da je upravo ona bila ključna osoba koja je u ljeto 2021. godine nagovorila Marka da odbije milijunske inozemne ponude i potpiše dugoročni ugovor s Hajdukom. U jeku kampanje "Livaja, ostani!", njen utjecaj smatrao se presudnim, a navijači joj to nikada nisu zaboravili, često joj iskazujući zahvalnost na nevjerojatne načine.
Nekadašnja manekenka i prva pratilja Miss Hrvatske 1997. godine, danas je diplomirana fitness trenerica i žena u potpunosti posvećena obitelji i karijeri svoga supruga. Smatra se da je upravo ona "smirila" nekadašnjeg "zločestog dečka" hrvatskog nogometa i usmjerila ga prema ostvarenju punog potencijala.
Njihova ljubavna priča započela je 2014. godine, a od samog početka bila je pod povećalom javnosti, ponajviše zbog velike razlike u godinama. Marko je tada imao samo 20 godina, dok je Iris imala 34. Mnogi su njihovoj vezi predviđali brzi kraj, no oni su dokazali suprotno.
- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam: on je malo mlađi, on je mislio: ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - ispričala je jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju.
Nakon osam godina veze, svoju su ljubav okrunili brakom u svibnju 2022. u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu. Danas imaju dvoje djece, kćer Elizabet i sina Lorenza, a Iris ne skriva da je cijeli njihov život podređen Markovoj karijeri.
- Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko.
