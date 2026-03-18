FOTO Guardiola kao drvosječa. Koliko košta famozna košulja?

Guardiolina 'drvosječina' košulja od 300 eura postala viralna! Poraz Cityja od Reala u Ligi prvaka zasjenila je njegova modna izjava, a društvene mreže bruje o Pepovom stilu
Poraz Manchester Cityja od Real Madrida 2-1 u Ligi prvaka na Etihadu, koji je rezultirao ukupnim ispadanjem 5-1, obilježila je još jedna europska noćna mora za englesku momčad, ali i neočekivani modni detalj koji je postao glavna tema na društvenim mrežama.
Dok je Real Madrid po tko zna koji put srušio snove "građana", trener Pep Guardiola vodio je utakmicu u kariranoj košulji u stilu drvosječe, što je odmah potaknulo lavinu komentara i analiza.
Njegov odjevni predmet postao je simbol večeri, a mnogi svjetski mediji iskoristili su ironičnu metaforu. Pisali su kako je Guardiola nosio "drvosječinu košulju" dok je Real Madrid još jednom "sasjekao" njegovu momčad.
Košulja je bila vidljiva i tijekom napetog rukovanja s braničem Reala Antonijem Rüdigerom nakon utakmice, a snimka tog trenutka dodatno je pridonijela viralnosti.
Ovakav ležeran stil odudara od nekadašnjeg Guardiolinog imidža, kada su treneri na utakmicama Lige prvaka uglavnom nosili odijela. Na navijačkim forumima i društvenim mrežama odmah su krenule rasprave. Neki su se šalili da je na utakmicu došao u pidžami.
Nije trebalo dugo da modni znalci identificiraju o kojem se komadu radi. Riječ je o kariranoj košulji-jakni, čija se cijena kreće oko 300 eura. Stil se uklapa u Guardiolinu takozvanu "touchline chic" estetiku. Poznat je kao ljubitelj vrhunskih brendova poput Stone Islanda i Dsquared2, a njegovi odjevni odabiri redovito izazivaju skok u internetskim pretragama.
Cijena je, očekivano, pokrenula raspravu. Dok su jedni smatrali neukusnim pisati o vrijednosti odjeće multimilijunaša, drugi su isticali apsurd da je takva cijena uopće vijest u svijetu u kojem mnogi za mobilne uređaje izdvajaju i po nekoliko puta veće iznose.
