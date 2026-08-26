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SENZACIONALNA ALYSA

FOTO Hit olimpijska pobjednica šokirala! Odlučila odmoriti na vrhuncu: 'Moram osobno rasti'

Ovo je već druga značajna pauza u karijeri mlade prvakinje. Prvi put se povukla sa samo 16 godina, nakon svog debija na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., navodeći kao razlog prezasićenost i sagorijevanje
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Samo nekoliko mjeseci nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Milanu, američka zvijezda umjetničkog klizanja Alysa Liu (21) objavila je vijest koja je iznenadila sportski svijet. | Foto: Kirby Lee/REUTERS
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Samo nekoliko mjeseci nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Milanu, američka zvijezda umjetničkog klizanja Alysa Liu (21) objavila je vijest koja je iznenadila sportski svijet. | Foto: Kirby Lee/REUTERS
Komentari 2

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