FOTO Hit olimpijska pobjednica šokirala! Odlučila odmoriti na vrhuncu: 'Moram osobno rasti'

Ovo je već druga značajna pauza u karijeri mlade prvakinje. Prvi put se povukla sa samo 16 godina, nakon svog debija na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., navodeći kao razlog prezasićenost i sagorijevanje
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Samo nekoliko mjeseci nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Milanu, američka zvijezda umjetničkog klizanja Alysa Liu (21) objavila je vijest koja je iznenadila sportski svijet.
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Samo nekoliko mjeseci nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Milanu, američka zvijezda umjetničkog klizanja Alysa Liu (21) objavila je vijest koja je iznenadila sportski svijet. |
Foto: Kirby Lee/REUTERS
Samo nekoliko mjeseci nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Milanu, američka zvijezda umjetničkog klizanja Alysa Liu (21) objavila je vijest koja je iznenadila sportski svijet.
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto Ed Wolfstein/REUTERS
Foto Jeff Curry/REUTERS
U emotivnoj objavi na Instagramu, 21-godišnja prvakinja otkrila je da uzima stanku od natjecanja i da će preskočiti cijelu sezonu 2026./27. kako bi se posvetila osobnom i umjetničkom razvoju.
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
Foto JORDAN TOVIN/REUTERS
Uz fotografiju na kojoj njezina silueta izvodi elegantan pokret na litici s pogledom na more u zalazak sunca, Liu se obratila svojim navijačima.
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
"Dok drugi najavljuju programe, ja ću iskoristiti ovo vrijeme da objavim kako se neću natjecati ove sezone", započela je svoju poruku.
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto Kirby Lee/REUTERS
Objasnila je kako stanka nije zbogom, već prilika za evoluciju.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
"Uvijek želim izazivati samu sebe na nove načine kako bi se moja umjetnost i klizanje mogli razvijati."
| Foto: JORDAN TOVIN/REUTERS
"Važno mi je da moj sport odražava moj osobni rast. Uzimam si vremena da se ponovno upoznam, usavršim neke stvari i slično."
| Foto: Kirby Lee/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Zato se ne bojte, vratit ću se", poručila je Liu, dodavši da će u međuvremenu navijati za svoje kolege iz reprezentacije.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Njezina objava izazvala je lavinu reakcija.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Obožavatelji su velikom većinom pružili podršku, ostavljajući poruke poput: "Uzmi si vremena, kraljice!! Svi ćemo biti tu za tebe kad se vratiš! Volimo te!" i "Uživaj u i više nego zasluženom odmoru!".
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Ovo je, naime, već druga značajna pauza u karijeri mlade prvakinje.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
"Njezino tijelo, njezina pravila. Možeš raditi što god želiš ako si broj jedan", napisao je jedan obožavatelj.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Prvi put se povukla sa samo 16 godina, nakon svog debija na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., navodeći kao razlog prezasićenost i sagorijevanje.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Mnogi su tada mislili da je njezina karijera gotova, no Liu se vratila na led jača no ikad, s novim pristupom.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Preuzela je kontrolu nad svojom karijerom, sama birajući glazbu, prehranu i raspored treninga.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Taj novi pristup donio je spektakularne rezultate.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Njezin povratak bio je trijumfalan - iznenađujuće je osvojila Svjetsko prvenstvo 2025., postavši prva Amerikanka kojoj je to uspjelo od 2006. godine.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Ova epizoda samo je još jedno poglavlje u nevjerojatnom životu Alyse Liu.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Vrhunac je dosegnula osvajanjem zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu, čime je zacementirala svoj status legende.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Rođena u Kaliforniji, odrastala je uz oca Arthura, odvjetnika koji ju je s pet godina odveo na klizanje, inspiriran legendama poput Michelle Kwan i Kristi Yamaguchi.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Njezin talent bio je očit od samog početka. S 12 godina postala je najmlađa klizačica u povijesti koja je na međunarodnom natjecanju izvela trostruki aksel.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Godine 2019., sa samo 13 godina, srušila je rekord Tare Lipinski i postala najmlađa prvakinja SAD-a u povijesti, a titulu je obranila i godinu kasnije.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Ubrzo je postala i prva Amerikanka koja je na natjecanju izvela četverostruki lutz, učvrstivši svoj status kao tehničko čudo i najveća nada američkog klizanja.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Navela je želju za normalnim životom i obrazovanjem kao glavne razloge.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upisala se na prestižno sveučilište UCLA, a u pauzi od sporta čak se s prijateljicom popela do baznog kampa Mount Everesta. No, ljubav prema ledu nikada nije nestala.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nakon dvije godine pauze, u jesen 2024. objavila je povratak natjecanjima. Bio je to potez koji se pokazao trijumfalnim.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon olimpijskog trijumfa, posvetila se i aktivnostima izvan leda, sudjelujući na turneji "Stars on Ice" i pojavivši se na Pariškom tjednu mode.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Odluka da ponovno pauzira usred takvog uspjeha pokazuje njezinu zrelost i fokus na dugoročnu održivost karijere.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Javnost je ranije komentirala i njezin pirsing na frenulumu, vidljiv samo kad se smije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram