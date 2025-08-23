Obavijesti

FOTO HNL ikona Bojan Vručina: Adrenalinski park sa suprugom i djecom vodim već pet godina

FOTO HNL ikona Bojan Vručina: Adrenalinski park sa suprugom i djecom vodim već pet godina
Na team-buildinge dolaze mi nogometaši Slavena, Varaždina, rukometašice... Supruga i djeca pomažu u poslu, govori nam Bojan, koji je u 41. godini života aktivan kao igrač u Županijskoj ligi

Vrućine su ovih dana nesnosne, toplinski val trese Hrvatsku. No mi smo okrjepu pronašli u hladovini kod ikone HNL-a Bojana Vručine (40). Debela hladovina prostire se u Adrenalinskom parku Vručina u Vinogradima Ludbreškim, koji Bojan i supruga Aleksandra (45) vode već pet godina.

