Na team-buildinge dolaze mi nogometaši Slavena, Varaždina, rukometašice... Supruga i djeca pomažu u poslu, govori nam Bojan, koji je u 41. godini života aktivan kao igrač u Županijskoj ligi
REPORTAŽA IZ LUDBREGA PLUS+
FOTO HNL ikona Bojan Vručina: Adrenalinski park sa suprugom i djecom vodim već pet godina
Čitanje članka: 4 min
Vrućine su ovih dana nesnosne, toplinski val trese Hrvatsku. No mi smo okrjepu pronašli u hladovini kod ikone HNL-a Bojana Vručine (40). Debela hladovina prostire se u Adrenalinskom parku Vručina u Vinogradima Ludbreškim, koji Bojan i supruga Aleksandra (45) vode već pet godina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku