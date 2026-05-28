FOTO Hrabra kombinacija Osake za meč s Donnom! 'Tu smo zbog tenisa, a ne radi modne revije'

Naomi Osaka na Roland Garros nije došla samo po gemove i poene, nego i po nekoliko pogleda više. U zlatnoj haljini sa šlepom, negdje na pola puta između modne piste i teniskog terena, pretvorila je ulazak na teren u mali modni trenutak uoči meča s Donnom Vekić.
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (ATP 72.) odmjerila je snage s japanskom tenisačicom Naomi Osakom u drugom kolu Roland Garrosa.
| Foto: Benoit Tessier
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (ATP 72.) odmjerila je snage s japanskom tenisačicom Naomi Osakom u drugom kolu Roland Garrosa. |
Foto: Benoit Tessier
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (ATP 72.) odmjerila je snage s japanskom tenisačicom Naomi Osakom u drugom kolu Roland Garrosa.
| Foto: Benoit Tessier
Osaka je, po običaju, privukla brojne poglede prilikom izlaska na teren.
| Foto: Benoit Tessier
Na terenu je izgledala kao da je upravo sišla s modne piste.
| Foto: Benoit Tessier
Nosila je kratku, zlatno-bakrenu jaknu i haljinu koja je prekrivena šljokicama.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Cijela je kombinacija posebno svjetlucala na suncu.
| Foto: Benoit Tessier
Straga joj se vukao dramatičan "vjenčani" šlep od lagane tkanine, koji se razlijevao po zemlji.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Osaka je poznata po istaknutim modnim kombinacijama za teniske turnire.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Pomiče granice mode u tenisu, a iza sebe ima podugačku listu sponzora.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Donna, s druge strane, nije previše eksperimentirala. Imala je bijelu kombinaciju.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Nakon velike borbe u prvom setu, Osaka je slavila u tie-breaku 7-6 (1).
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Iako mnogi hvale Osaku zbog kreativnosti, njezina suparnica iz prvog kola nije bila oduševljena.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Njemačka tenisačica Laura Siegemund, koju je Osaka pobijedila u prvom kolu, rekla je kako joj ne smeta dizajn odjeće, već vrijeme koje joj suci dopuštaju za presvlačenje.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
"Došla sam ovdje igrati tenis, a ne sudjelovati u modnoj reviji," komentirala je Siegemund i dodala...
| Foto: Benoit Tessier
" Ako se drugi time žele baviti, neka se bave, to mi je sasvim u redu. Problematično mi je nešto drugo."
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Nezadovoljna je zbog nejednakog tretmana: 'U našem sportu, na svakom turniru, broji se svaka sekunda, čak i dok vadite bocu vode iz torbe. A ona dobije minutu i pol za presvlačenje'
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto Benoit Tessier
""S tim imam problem jer pravila postoje i takva su kakva jesu. Nama se sada svaka sekunda strogo mjeri. Mislim da bi se i kod ovakvih izlazaka na teren svaka sekunda trebala računati. To je jedino što smatram da nije u redu s pravilima i gdje se, opet, veća imena tretira drugačije," zaključila je.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier